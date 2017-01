L’article de Politico que equipara Puigdemont amb Trump i els hackers russos, en dubte

Última actualització Dilluns, 2 de gener de 2017 13:00 h

L'autor del text creu que el 9N va ser una "farsa tòxica" i se'n riu de l'independentisme escocès

10 ( 4 vots ) Carregant Carregant



El prestigiós setmanari europeu ‘Politico Europe’ ha posat Carles Puigdemont a l’alçada dels assessors més controvertits que ha escollit Donald Trump pel seu nou equip, els hackers russos presumptament a sou del Kremlin o alguns euroescèptics i xenòfobs europeus. Ho ha fet en un article titulat ‘Dotze persones que (probablement) arruïnaran el 2017’. La neutralitat de l’autor del text, però, està en dubte.

L'autor de l'article considera el 9N una "farsa tòxica" i l'independentisme escocès una "bogeria"



Qui signa l’article és Tunku Varadarajan, un excorresponsal del diari The Times a Madrid i seguidor declarat del Reial Madrid, cosa que fa sospitar de la neutralitat de l’òptica que pugui tenir al voltant del procés d’independència català. De fet, en una conferència que el periodista va oferir a Gibraltar el 14 de novembre de 2014, qualificava la consulta del 9N de “farsa tòxica”. A més, definia el moviment independentista escocès d’“espècie de bogeria alimentada per la ingesta desmesura de haggis –un embotit tradicional escocès– i whisky”.



Puigdemont "farà que et quedis al llit amb la manta per sobre del cap"



Varadarajan afirma que els dotze personatges que ell ha seleccionat, entre els quals Carles Puigdemont, “faran que et quedis al llit amb la manta agafada de manera ferma per sobre del teu tremolós cap”. A més, el mateix article diu que el 2016 va ser per molts l’any més desagradable a nivell europeu des de la guerra dels Balcans, però que res apunta que el 2017 serà millor. Una sentència que li serveix com a introducció a la llista.



Els dotze personatges de la llista de Varadarajan



A banda del president català, els dotze escollits per Varadarajan són: els editors de diaris tabloides anglesos; els amos d’equips de futbol xinesos; l’assessor de seguretat escollit per Trump, Michael Flynn; el líder del moviment 5 estrelles italià, Beppe Grillo; el líder de Llei i Justícia, Jarosław Kaczyński; el secretari de comerç de Trump, Wilbur Ross; els hackers russos; Nicolas Sarkozy; un dels líders a l’ombra de la Comissió Europea, Martin Selmayr; la comissària de competició europea, Margrethe Vestager; i el líder islamòfob holandès Geert Wilders.

Notícies relacionades