John Cleese explica per què en Manuel d'Hotel Fawlty no parlava català tot i ser de BCN

Diu que la sèrie era del 1975 i que amb Franco "se sabia poca cosa de Catalunya"

La famosa sèrie de la BBC Hotel Fowlty, protagonitzada per John Clesse, un dels membres més destacats del grup humorístic Monty Python, torna a ser notícia però aquest cop a Twitter. La sèrie, que també va gaudir d'èxit de públic a Catalunya doblada en català a TV3, convertia el personatge Manuel, de Barcelona, en mexicà per a poder mantenir els errors lingüístics i així no modificar part de la trama humorística. En canvi, a Espanya, en Manuel esdevenia italià.

Steve, remember that the first series of FT was made in 1975, the same year Franco died.



in those days we didn't hear much about Catalunya. https://t.co/ACNOxV5HcX — John Cleese (@JohnCleese) 1 de gener de 2017

Many Twits confirm that on Cataluyan TV Manuel was Mexican



But Miguel here says he was Italian on Esp TV ! ( out of Madrid ? )



More info ? https://t.co/Sp41yzbYXQ — John Cleese (@JohnCleese) 1 de gener de 2017

John Cleese ha comentat a Twitter que el personatge que era de Barcelona de l'Hotel Fawlty, a Catalunya el van convertir en mexicà i a Espanya en Italià. Llavors, sense recança, ha contestat un usuari que li ha preguntat per què el Manuel mai va dir ni una paraula en català. L'actor anglès ha estat clar i ha explicat que la culpa va ser del franquisme: "la sèrie es va estrenar l'any 1975, just quan va morir Franco, i llavors no se sabia res de Catalunya".