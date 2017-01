Extremadura inicia un 'plan renove' per a subvencionar els sofàs i les cortines dels extremenys

Última actualització Dilluns, 2 de gener de 2017 15:15 h

Fins a 200 euros per moble i 1.000 per persona

Extremadura comença l'any 2017 amb un 'plan renove' dels mobles de casa per a tots els extremenys. Tot hi cap: sofàs, cadires, catifes, taules, prestatges, armaris, llits, canapés, somiers, recolza peus, cortines... tot allò que confecciona l'ideari comú d'una llar. Si els extremenys ho compren a Extremadura, els podrà sortir un 25% més barat, ja que el seu govern regional ho subvenciona: fins a 200 € per moble i fins a 1.000 euros per persona.

Els Reis d'Orient han arribat abans d'hora a Extremadura. I és que el govern regional ha iniciat un 'plan renove' per ajudar i subvencionar el canvi de mobles dels extremenys. Així ho explica la convocatòria publicada avui a un web estatal: " Bases reguladoras del Plan Renove de Mobiliario de Hogar de Extremadura ".

La intenció, tal com expliquen, és "establir les bases reguladores de les ajudes dirigides al consumidor final per a l'adquisició de mobles per a l'equipament de la llar amb la finalitat de donar suport a les famílies extremenyes per a la renovació del mobiliari de l'habitatge habitual". Aquesta subvenció es pretén vendre, també, com un ajut per "incentivar el consum, estimular el comerç i propiciar l'activitat econòmica del sector de fabricació de mobles, exercint un efecte multiplicador que redundarà en el creixement econòmic" d'Extremadura.

Fins a 1.000 euros per barba

Seguint textualment el text, s'anuncia que la quantitat de l'ajuda serà de fins a 200 euros per moble i un total de 1.000 euros per sol·licitud: "l'import de l'ajut serà del 25% del valor de cada moble abans d'aplicar els impostos que preveu la normativa fiscal vigent, amb un import màxim d'ajuda de 200 euros per moble, i de 1.000 euros per adquirent en cada convocatòria."

