Pixada fora de test del secretari general d’UGT amb el dret a decidir

Última actualització Dilluns, 2 de gener de 2017 16:50 h

Josep Maria Álvarez creu que Catalunya hauria de tornar a votar sobre l'Estatut

2 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Que l’expressió ‘dret a decidir’ és un eufemisme per aixoplugar sensibilitats dispars que entenen el concepte com els interessa és una evidència. És per aquest motiu que Carles Puigdemont va decidir impulsar el Pacte Nacional pel Referèndum per deixar enrere l’ambigüitat prèvia. No obstant, el secretari general d’UGT, Josep Maria Álvarez, ha volgut alimentar la confusió per declarar-se favorable al dret a decidir... per votar de nou l’Estatut.

Involució fins al 2006



El líder sindical ha declarat que està “a favor del dret a decidir” perquè “les actuacions que han portat Catalunya a la situació en què està requereixen que els ciutadans i ciutadanes de Catalunya tornin a ser convocats [a una votació], encara que només sigui perquè el Tribunal Constitucional va canviar un Estatut que havia estat votat”. Álvarez proposa així una involució del país fins a la casella de 2006, fa ja més d’una dècada, en contraposició a “les decisions unilaterals” que, segons ell, no portaran enlloc el país.

Notícies relacionades