[Exclusiva] L'Ajuntament de BCN hauria donat llicències a llars d'infants que no compleixen la normativa

Última actualització Dimarts, 24 de gener de 2017 05:00 h

Gerard Sesé @gerardsese - L'ajuntament de Barcelona hauria incomplert durant any i mig una sentència ferma del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya la qual l'obligava a tancar 4 llars d'infants de l'Eixample de Barcelona que no complirien la normativa vigent i que, a més de rebre subvencions públiques, estarien exercint una competència deslleial respecte els centres que sí que compleixen amb tots els requeriments per a dur a terme tal activitat. L'Ajuntament, per la seva part, assegura que ha sancionat a les escoles bressol i que han acomplert tots els requisits.

Es pot comprovar com sota L'Esclop hi ha un pàrquing

Una sentència que l'ajuntament no compleix

L'Ajuntament respon que ha actuat

directe!cat ha contactat amb l'Ajuntament de Barcelona que ha volgut ​assenyalar que "sí que es va executar la sentència del jutjat contenciós número 1 respecte als procediments sancionadors que es van incoar a les 4 escoles bressol, i que comportaven una sanció econòmica. Tots ells ja han estat tramitats". En cap cas, però, no es van clausurar. Tot i així, des de la llar d'infants La Granota, qui ha portat a l'Ajuntament als tribunals, s'assegura que no es té constància de cap sanció.

Atorgament de llicències

Les quatre llars d'infants obligades a tancar eren "Mafalda II", "Xerric-xerrac", "L'esclop" i "El Niu" totes situades a l'Eixample de Barcelona. Dues d'aquestes han cessat la seva activitat recentment per motius aliens a la sentència. Però n'hi ha un parell que segueixen obrint i mantenint aquesta activitat malgrat la prohibició judicial: "L'Esclop" i "Mafalda". Curiosament, les dues han obtingut recentment les llicències de l'activitat. Una d'elles, a més, ho ha fet d'una manera que es podria qüestionar.

"Que els nens surtin fraccionadament per evitar sobrecarregues"

La llar d'infants 'L'esclop' hauria aconseguit la seva llicència de manera poc lícita segons denuncia la guarderia La Granota. Per una banda, segons la normativa, no es poden dur a terme activitats amb nens en recintes tancats propers o conlindants amb zones considerades "de risc". En aquest cas, 'L'Esclop' es troba just a sobre d'un pàrquing [ Foto ]. Els estacionaments de vehicles es consideren espais de risc (fum, incendis...) però el document del cadastre que va presentar 'l'Esclop' a l'Ajuntament de Barcelona assegurava que la finca no té pàrquing. Un fet del tot fals tal com es pot veure a les fotografies. Segons expliquen des de la direcció de La Granota, es tracta d'un edifici de 150 anys sense haver passat la Inspecció Tècnica d'Edificis (ITE). El pàrquing, que es troba als baixos, aguanta el sostre amb unes bigues de fusta sense ignifugar just sota de la guarderia.

A més, d'altra banda, als papers amb els quals van aconseguir la llicència, hi ha un document (expedit i firmat l'any 1973) però usat 30 anys després com a prova, on s'hi recomana que els nens surtin al pati "fraccionadament" per evitar sobrecàrregues. També parla que els nens són "fàcils d'evacuar" en cas d'accident, una afirmació més que discutible.

Fonts de l'Ajuntament expliquen a directe!cat que en relació a l'estat de l'edifici, la llicència s'atorga prèvia valoració tècnica i revisió del projecte per part dels tècnics responsables i per tant, complint amb la normativa i els paràmetres que requereix.

L'ajuntament es defensa

Fonts de l'Ajuntament expliquen que "abans d'executar la sentència de les dues escoles bressol que no van tancar (l'Esclop i la Mafalda II), els serveis jurídics de l'Ajuntament de Barcelona van demanar dins del termini legal, la inexecució parcial de la sentència, "atès que en el moment de portar a terme l'ordre de cessament aquestes ja havien obtingut les autoritzacions per poder exercir l'activitat (llicència)". En aquests moments aquestes llicències han estat impugnades per la part recurrent i "s'està a l'espera de la resolució judicial".

Incredulitat per part de La Granota

Des de la direcció del centre La Granota, han volgut deixar clar a directe!cat que "no hem vist encara els expedients sancionadors" i que "les llicències estan recorregudes altra vegada, per tant no són fermes". La seva sorpresa també rau en el fet que l'Ajuntament asseguri que s'ha fet una valoració tècnica "quan segons l'expedient, no existeix cap pàrquing a sota la guarderia Esclop" quan no és cert. directe!cat ha pogut comprovar que hi ha un pàrquing a sota, que segons La Granota, es troba en un estat lamentable de conservació. I segons "la normativa requerida" constitueix una activitat de risc.

La normativa fa referència al fet que el permís d'activitat per una Guarderia és del tipus II, essent preceptiu segons L'Ordenança Reguladora de les Condicions de Protecció contra Incendis de Barcelona ( ORCPI ) per aquestes activitats, l'informe previ pels SPEIS (Serveis de Prevenció, Extinció d'incendis i Salvament) quan la seva superfície és superior als 300 m2. Un pàrquing, doncs, és una activitat de risc.

Llars d'infants jesuïtes

Resulta que, també, s'ha de tenir en compte, tal com explien des de La Granota, que les dues llars d'infants que han aconseguit els certificats de l'Ajuntament són recintes consorciats amb els centres dels Jesuïtes. Això vol dir que els infants que passen per aquestes guarderies van directes amb plaça a les escoles dels Jesuïtes passant per davant de les llistes d'espera normals i saltant-se els processos de preinscripció. L'escola bressol L'Esclop no ha contestat les peticions de contacte d'aquest mitjà.

Fa any i mig, just quan Ada Colau es feia amb les regnes de l'Ajuntament de Barcelona, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya sentenciava (i sense capacitat d'apel·lació) que el consistori havia de fer tancar 4 llars d'infants de l'Eixample de Barcelona per no complir la normativa vigent i, a més, obrir-los l'expedient corresponent. La sentència obligatòria es va fer pública el juliol del 2015 i incitava a "acordar el cessament immediat de l'activitat i el tancament" de les llars d'infants per la falta del certificat ambiental municipal.