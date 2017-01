El referèndum pactat i el federalisme també fracassaran en el Congrés del PP

Última actualització Dilluns, 2 de gener de 2017 17:45 h

La postura del Gobierno també s'aplicarà al partit, que caminarà per un Estat únicament autonòmic

El pròxim mes de febrer el Partit Popular consolidarà la seva sòlida postura en contra del referèndum pactat que defensa CSQP i En Comú Podem. El partit del Gobierno tanca files al voltant de l'Estat autonòmic i frena qualsevol iniciativa federal. A més, el partit reforçarà el paper del Senat per donar més pes a la Conferència de Presidents Autonòmics.

No s'espera cap sorpresa del XVIII congrés del PP: més centralisme, nacionalisme i bloqueig a les aspiracions catalanes. En una ponència marc presentada avui, el text defensa "la sobirania nacional", de la que assegura que "és exclusiu titular el poble espanyol". "Defensem la integritat de la sobirania nacional, com a qualitat inherent i indelegable del poble espanyol, de la qual ningú pot disposar de forma autònoma i que ningú hauria de qüestionar de forma unilateral", s'afirma amb rotunditat, afegint que el PP "reafirma que no cap al nostre país, en la nostra Constitució i en el nostre ordenament jurídic, un referèndum d'autodeterminació".



Una reforma de la Constitució?



L'única via que queda per resoldre l'atzucac polític és la reforma de la Constitució. Sense cap voluntat per fer possible el referèndum ni caminar per fer un Estat Federal, el document exposa que el PP treballa per fer possible una reforma que vagi "inexcusablement acompanyada d'un consens en el punt de partida i en l'horitzó d'arribada". Els populars consideren que ha d'existir un acord previ sobre quins problemes es detecten i quines solucions es plantegen i ha de definir-se "clarament" de quina forma es van a abordar i quin grau d'acord existeix sobre aquest tema. El partit considera que fer front a una reforma de qualsevol manera "suposaria un exercici polític irresponsable i arriscat, ja que qualsevol reforma constitucional hauria de concitar el consens assolit per a la seva aprovació".



