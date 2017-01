ANC i Òmnium volen omplir d'estelades la cavalcada dels Reis a Vic

|| || ★ || || PAÍS CATALÀ : DE SALSES A GUARDAMAR, DE FRAGA A MAÓ, UNA SOLA LLENGUA, UNA SOLA NACIÓ . . . . . . || || ★ || || L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat

2 de gener de 2017, 22.00 h







#5 Et diré, Unbonbambú Ésun bambú ben bo, que no veig cap altra manera de que una estelada pugui perjudicar a un nen o nena que si un adult la utilitza per a estrangular la criatura o per lligar-la a un arbre al mig del bosc una nit freda o amb llops.





Altrament, no veig jo que algú es pugui queixar per la presència d'estelades, sobre tot si abans MAI NO S'HA QUEIXAT DE LA PRESÈNCIA D'ESTANQUERES AMB GALLINA a desfilades civils o militars on també hi assisteixen nens.





Però no obl... Llegir més