‘Hiperventilació’ unionista per la proposta d’ANC i Òmnium per la cavalcada de Vic

Ofensiva de Ciudadanos i paral·lelismes amb els nazis a Twitter El País, El Mundo, ABC i La Razón ja s’han fet ressò de la proposta de les dues entitats, i a Twitter la discussió ha agafat volada, sobretot per les cares visibles de Ciudadanos. Per exemple, Albert Rivera ho ha tillat de “lamentable” i Arrimadas creu que “necessitem tornar urgentment al seny”. La diputada del mateix partit al Parlament Susana Beltrán ha etzibat: “El que faltava, ANC i Òmnium converteixen la cavalcada de Reis en un acte independentista”. Altres usuaris de la xarxa social han anat més enllà i han titllat de “nazis” els impulsors de la iniciativa.

La proposta de l’ANC i Òmnium Cultural de cara a la cavalcada de Reis a la ciutat de Vic ha provocat rebombori en alguns sectors de l’unionisme. Les dues entitats han cridat els assistents a l’esdeveniment a anar-hi amb un fanalet dissenyat amb estelades, aprofitant que TV3 farà la retransmissió de l’arribada de Ses Majestats a la capital d’Osona. La iniciativa ha arribat a tota la premsa espanyola i també a Twitter, on fins i tot alguns usuaris han tornat a caure en les comparacions entre el sobiranisme català i el nazisme.

