El periodista unionista i madridista de Politico que compara Puigdemont amb Trump perd els papers a Twitter contra els catalans

Última actualització Dimarts, 3 de gener de 2017 10:50 h

Tunku Varadarajan aprofita el seu article per insultar els catalans a la xarxa

9 ( 4 vots ) Carregant Carregant



Què pot sortir malament si deixes en mans d'un unionista i madridista que li agrada la polèmica que compari el president Puigdemont i Donald Trump? Absolutament tot. L'articulista Tunku Varadarajan, autor del text que compara els dos polítics ha sortit per petaneres a la xarxa a través d'una sèrie de comentaris que posen en dubte la seva credibilitat. Amb una foto de perfil de Sergio Ramos celebrant el seu últim gol al Camp Nou contra el Barça, Varadarajan titlla els catalans de racistes i "Angry Catalans", en relació al popular joc 'Angry Birds'.

I'm feeling the wrath of Catalonia today... — Tunku Varadarajan (@tunkuv) 2 de gener de 2017





The inventors of the video game @AngryBirds might consider a profitable sequel: Angry Catalans.

(I'd like a 10% commission for the idea). — Tunku Varadarajan (@tunkuv) 2 de gener de 2017



Respostes catalanes



Els comentaris de Tunku Varadarajan demostren molt poca parcialitat i coneixement de la realitat catalana, de fet, malgrat les respostes amb to conciliador de diferents usuaris explicant la situació real a Catalunya, l'articulista manté un discurs agre, i fins i tot mal educat, propi de qui només dóna lliçons i no vol aprendre res. A més de compartir articles de diaris unionistes a la xarxa, Varadarajan constata a través de la xarxa fins a quin punt desconeix la informació que ell mateix ha escrit. Una tònica que no ha de sorprendre, ja que en una conferència que l'articulista va oferir a Gibraltar el 14 de novembre de 2014 va qualificar la consulta del 9N de “farsa tòxica”. A més, definia el moviment independentista escocès d’“espècie de bogeria alimentada per la ingesta desmesura de haggis –un embotit tradicional escocès– i whisky”.

Your reference @tunkuv isn't cricket. Aggravating people calls for remorse, not disparagement. Citing @AngryBirds goes beyond journalism. — M Strubell. (@mstrubell_EN) 3 de gener de 2017

L'autor del text, que compara Catalunya amb el Caixmir, territori que ocupat per una part per la Xina i divideix l'Índia amb el Pakistan i està en disputa història per qui n'és el propietari, argumenta que els catalans no tenen dret a votar en un referèndum perquè "no hi ha cap fonament jurídic" per fer-ho. Varadarajan, que buscava qualsevol comentari sobre el seu article per fer-se popular, comença a provocar reaccions quan explica que està sentint "la còlera de Catalunya" per, tot seguit, respondre a usuaris sobre els seus comentaris amb comentaris com "això és el vell racisme català?" i "els creadors d''Angry Birds' potser estan considerant fer una nova aplicació que es digui 'Angry Catalans', voldria una comissió del 10% per la idea".