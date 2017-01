L’ANC comença una campanya per liquidar l’ambigüitat dels comuns

Última actualització Dimarts, 3 de gener de 2017 13:30 h

L'entitat prioritarà persuadir l'àrea metropolitana en la iniciativa que portarà com a lema 'Fem futur'

17 ( 2 vots ) Carregant Carregant



Guifré Jordan @enGuifre – L’ANC comença l’any amb una nova campanya que té un objectiu clar: interpel·lar els qui estan a favor del referèndum però no s’han decidit. És a dir, principalment els votants del sector dels comuns. En una roda de premsa aquest matí per presentar la iniciativa, la membre del secretariat de l’entitat Àngels Folch ha afirmat que la finalitat és persuadir a “aquells votants de partits que no s’han posicionat clarament per la independència però tenen gent que sí que s’ho han plantejat”.

L'objectiu nítid és l'àrea metropolitana



El president de l'ANC Jordi Sànchez, en la mateixa línia, ha explicat que l’objectiu és “anar a buscar aquell públic que és proper, possible votant favorable a la independència, però d’una manera explícita no s’ha posicionat a favor”. Ha puntualitzat que els comuns i també els socialistes tenen un percentatge d'independentistes i ha reblat l'argument dient que “seria molt absurd que els esforços de l’Assemblea anessin destinats per igual tots els territoris”. Així, la campanya tindrà unes “zones prioritàries”: el Barcelonès, el Vallès Occidental (amb ciutats com ara Badia del Vallès, Terrassa, Sabadell, Cerdanyola del Vallès), el Vallès Oriental, el Baix Llobregat, el Tarragonès i el Garraf.



L'última iniciativa abans de la campanya pel Sí al referèndum aquest estiu



En aquest sentit, la iniciativa estarà destinada a “donar informació i combatre la campanya de la por”, tal com ha explicat la vicepresidenta de l’ANC, Natàlia Esteve, que també ha posat xifra al nombre de voluntaris per tirar-la endavant: al voltant de 5.000. El lema és ‘Fem futur’, començarà el 15 de gener i acabarà pels volts de juny quan, segons Jordi Sànchez, es preveu que s’iniciï una campanya pel Sí a la independència conjuntament amb altres entitats.



Notícies relacionades