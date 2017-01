Colau contracta exconsellers de Pujol i Mas amb salaris superiors als 100.000€

Última actualització Dimarts, 3 de gener de 2017 11:25 h

El Confidencial destapa la contractació de l'alcaldessa que contradiu el codi ètic de Barcelona en Comú

1 ( 1 vot ) Carregant Carregant



En el seu moment el directe!cat va alertar dels 'Amors en Comú' que s'estaven produint a l'ajuntament de Barcelona. Nepotisme en estat pur, contractació de parelles i familiars per ocupar càrrecs, de confiança o no, amb un límit salarial de 2.200€. Colau, Pisarello, Janet Sanz, Raimundo Viejo (fins que va deixar l'ajuntament) i Eloi Badia conviuen amb la seva parella a la feina, ja sigui ocupant càrrecs en el consistori, com participant en les reunions dels grups municipals o exercint de consellers o regidors de districte.



El Confidencial destapa que l'última incorporació és l'exconseller de Medi Ambient del Tripartit, Salvador Milà (ICV), que exercirà de director de serveis de la presidència (Ada Colau) de Área Metropolitana de Barcelona (AMB). El salari és de 93.000€ anuals.



Ricard Gomà (ICV), desaparegut de l'escena política, torna de nou com a director adjunt de l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona en el qual hi participen l'AMB, l'ajuntament de Barcelona a més de la Cambra de Comerç de Barcelona.



Vicenç Villatoro (CiU), serà el nou president del consell d'administració d'Informació i Comunicació de Barcelona, gestora de Barcelona Televisió. El qui fou diputat de Convergència i Unió i ocupà càrrecs com a director de l'Avui i Tv3, director general de Promoció Cultural de la Generalitat, director de l'Institut Ramon Llull i la Fundació Ramon Llull i director general del CCCB.



Joan Pinyol Ribas (CiU), el nou director de Medi Ambient de l'AMB, també fou fitxat per Ada Colau pel seu coneixement sobre les aigües. Una experiència que li ha servit per amagar que fou un dels qui va treballar per a la privatització de la companyia pública Aigües Ter Llobregat (ATLL). Moviment durament criticat per ICV-EUiA al Parlament i BCN en Comú però que no ha estat motiu suficient perquè l'alcaldessa no li ofereixi la seva confiança en el càrrec i cobrar 100.000€ anuals.



Pere Macias i Felip Puig de CiU



El PSC i CiU són la màfia, fins que acabes pactant una formació de govern amb els primers i fitxes a consellers del segon. Si l'abril passat ja va sorprendre la incorporació a dit de l'exdiputat convergent Pere Macias, que formà part del govern de Jordi Pujol, per exercir de director del projecte de connexió del Trambaix amb el Trambesos. Més difícil de pair ha estat per a les files comunes que Felip Puig, exconseller d'Interior del govern d'Artur Mas, sigui el nou president de TRAM -empresa que gestiona Trambaix i Trambesos- després que la companyia, controlada un 80% per fons privats, li hagi donat el càrrec.



Notícies relacionades