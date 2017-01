Un Domènech desconcertant “s’aixeca” avui descartant el referèndum unilateral

Última actualització Dimarts, 3 de gener de 2017 14:50 h

Aparents contradiccions del líder d'En Comú Podem respecte a les declaracions de fa només cinc dies

Xavier Domènech s’ha tornat a pronunciar avui sobre el referèndum que el govern de la Generalitat planteja per al 2017 i, en aquest cas, ha rebutjat fer-lo com planteja Carles Puigdemont, amb la legalitat catalana. Així, ha demanat que el president convoqui noves eleccions, un discurs que no havia emprat fins ara i que contrasta amb una entrevista l’ACN la setmana passada, on no descartava un plebiscit no pactat. L’aparent contradicció ha motivat la reacció del president de l’ANC, Jordi Sànchez: “Amb tot el carinyo, depèn de quina entrevista se li fa i depèn de com s’aixeca, llegim una cosa o en llegim una altra, d’aquests dirigents polítics”.

Domènech no veu diferències entre el 9N i el referèndum de Puigdemont, però no té en compte que ara s'ha promès que la votació seria vinculant



En les declaracions avui del líder d’En Comú Podem, a la Cadena SER, ha rebutjat el camí que estan preparant Junts pel Sí i la CUP perquè no troba cap diferència amb el 9N. Amb tot, no ha concretat si té en compte que en cap cas l’executiu de Mas el 2014 va dir que la consulta seria vinculant, mentre que Puigdemont ha deixat clar que sí ho serà. Tampoc ha valorat que l’executiu de CiU va intentar fer una consulta que pogués caber dins la legalitat espanyola, mentre que el govern actual està creant una legalitat paral·lela.



Fa cinc dies no rebutjava un referèndum unilatera, però avui l'ha descartat



En qualsevol cas, el 29 de desembre passat va dir que donarà suport a un referèndum si té “efectivitat” jurídica, interpel·la a la majoria i arrossega reconeixement internacional, encara que no sigui pactat amb Madrid. A més, deia que “estava disposat a escoltar totes les propostes” i no en descartava cap, tot i que aquest matí, només cinc dies més tard, ha rebutjat la unilateralitat de l’executiu català.



Manté certa ambigüitat



La posició de Domènech, però, continua incorporant certa ambigüitat, perquè s'ha obert a escoltar i estudiar “una altra proposta [diferent al referèndum pactat] si es posa sobre la taula i és viable”, tot avisant que al seu criteri això “no s'ha fet”. Un comentari que, juntament amb la posició oficialment favorable d’En Comú Podem al Pacte Nacional pel Referèndum, contrasta amb la demanda de noves eleccions avui.



