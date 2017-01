La líder d’ICV ‘oblida’ l’època en què el seu partit defensava l’aeroport d’Alguaire per evitar boira

Última actualització Dimarts, 3 de gener de 2017 17:15 h

Iniciativa es vantava el 2010 d'haver proposat l'emplaçament de la infraestructura lleidatana precisament per evitar la boira

La boira ja fa tres setmanes que força avions provinents del Regne Unit a aterrar a l’aeroport de Reus i no a Lleida-Alguaire, com estava previst inicialment. El fet, que és habitual cada temporada d’hivern, qüestiona la utilitat de la infraestructura, que gairebé només s’utilitza durant l’hivern per turistes que volen aprofitar les pistes d’esquí dels pirineus catalans i andorrans. Una de les veus que han posat en dubte l’aeroport aquesta setmana és la coordinadora nacional d’ICV, Marta Ribas. El comentari, que es pot interpretar com un atac implícit al govern de Junts pel Sí o als anteriors executius de CiU, ‘oblida’ l’època en què Iniciativa es vantava d’haver defensat l’emplaçament d’Alguaire precisament per evitar la boira.

Marta Ribas no menciona el suport del seu partit a la infraestructura durant una dècada



La dirigent ecosocialista ha afirmat a Twitter que “som un país tan fora de sèrie que fem un aeroport a la zona de més boira. Així, l’única època de l’any en què pot ser rendible (hivern) està inservible #oletu”. Amb tot, no ha mencionat que va ser el primer tripartit, del qual la seva formació n’era integrant, qui va impulsar la infraestructura. El conseller d’Obres Públiques de l’època, Joaquim Nadal (PSC), va comptar amb el suport d’ERC i ICV per tirar endavant definitivament el projecte el 2004. El gener de 2010 el projecte s’inaugurava, i l’aval d’Iniciativa –i de la resta dels grups parlamentaris– va continuar el maig de l’any següent, amb una moció per instar el govern ja d’Artur Mas a fomentar l’ús de l’aeroport.



ICV, el 2010: "Vam proposar els plans d'Alguaire per l'altura contra les boires"



L’octubre de 2010, arran de les crítiques per la infraestructura del convergent Felip Puig, Iniciativa va fer una defensa fèrria de l’emplaçament, tal com relata una notícia al seu propi web del 6 d’octubre d’aquell any: “ICV va proposar d'antuvi els plans d'Alguaire, idonis per a l'emplaçament de l'aeroport i com a alternativa a Alfés: altura contra les boires, extensió que permet creixements logístics i distància respecte de nuclis urbans com a estalvi de sorolls i de col·lapses de mobilitat habitual”.



Felip Puig, el 2010, sobre la construcció de l'aeroport: "Decisions com aquestes són les que no podem prendre en el futur"



Puig havia dit uns dies abans en una entrevista a Catalunya Ràdio i durant la precampanya de les eleccions al Parlament del mes següent: “L'aeroport d'Alguaire: 100 milions d'euros per un aeroport que no té prou activitat per poder tenir un retorn. Doncs miri, amb l'aeroport d'Alguaire difícilment podrem fer res durant els propers anys. Més aviat hauríem de començar a reconèixer que decisions com aquestes són les que no podem prendre en un futur”. CiU havia apostat tradicionalment per l’emplaçament d’Alfés, on ja hi havia un aeròdrom, però el tripartit va canviar-ne la localització quan va entrar a la Generalitat.



Som país tan fora d sèrie q fem aeroport a la zona d + boira. Així la única època d l'any q pot ser rendible (hivern) està inservible #oletu — Marta Ribas Frias (@martaribasfrias) 2 de gener de 2017

