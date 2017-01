Crisi de lideratge a En Comú Podem, corrents del partit qüestionen la figura de Domènech

Última actualització Dimecres, 4 de gener de 2017 05:00 h

La incapacitat per tenir un posicionament clar amb qüestions clau comença a tensionar les bases

1 ( 3 vots ) Carregant Carregant



​Mala maror a les files d'En Comú Podem, diferents sectors del partit comencen a qüestionar el discurs de Xavier Domènech mentre les bases cada cop es mostren més crítiques per l'ambigüitat del'actual líder que ha passat de defensar aferrissadament el dret a decidir a donar la sensació que només treballa per a la constitució del nou partit polític.​ Les contradiccions entre les promeses electorals i els fets d'ara desgasten el seu lideratge entre les bases.

Segons ha pogut saber el directe!cat, les bases del partit comencen a estar molestes per l'actitud del líder d'En Comú Podem. Si el 29 de desembre defensava el referèndum unilateral, ahir va sorprendre descartant la seva convocatòria i apostant, com a única opció, pel referèndum pactat. Alternativa que el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, el passat 30 de desembre, una setmana després que la cimera del Pacte Nacional per referèndum apostés per un referèndum pactat, va descartar: "no autoritzaré un referèndum".

Perduts des del 26J

El més desconcertant de la situació són les prioritats de Domènech, pràcticament desaparegut per a les bases, que des de la decepció electoral del juny passat sembla que hagi posat la formació del nou partit polític d'Ada Colau per davant de les promeses electorals. Una situació encara més agreujada pel rol de CSQP al Parlament, qui va posar com a data límit per al referèndum el 2016 i ara no aposta per ell, la guerra de poder a Podem entre Iglesias i Errejón i la tutela de Madrid en el discurs d'En Comú Podem.

Massa ambigüitat per un partit que representa la 'nova política'





Situació similar a la d'Albano Dante Un dels elements que més critiquen les bases són els tics de vella política que la direcció d'ECP està generant aquests últims mesos, la manca de concreció en postures que han defensat sense complexos, com el dret a decidir, fa perdre credibilitat. De fet, es comenta que el canvi d'opinió constant i la manca de posicionament són dues realitats que desconcerten a tots aquells que havien trobat en el món comú un espai sincer i directe.

Notícies relacionades

La situació de Domènech és similar a la de Fachín, qui a poc a poc ha anat perdent suports dins de Podem per actuar amb "opacitat" i "falta de democràcia interna". Dues acusacions que, en aquest cas, no es reprodueixen amb el líder d'ECP però que són molt explícites per entendre fins a quin punt el món comú manca d'un lideratge potent, més enllà del que pot oferir Ada Colau, cada cop més cremada per la dinàmica del consistori barceloní