El Baròmetre de Barcelona confirma la davallada de Colau i l'auge d'ERC

Última actualització Dimecres, 4 de gener de 2017 13:20 h

Gerardo Pisarello ha presentat avui el Baròmetre del segon semestre de la ciutat comtal

Es confirmen totes les sospites i els resultats de l'últim Baròmetre de Barcelona, el que correspon al segon semestre d'aquest 2016, confirma la tendència a la baixa dels comuns que es desinflarien si es convoquessin eleccions. Si bé és cert que tots els partits baixen, perquè augmenta l'abstenció, Esquerra retalla diferències als comuns i Ada Colau aprova amb un 5 pelat. Xavier Trias és el líder més ben valorat i comparteix nota amb Alfred Bosch, amb un 5,3.

Malgrat que Gerardo Pisarello hagi volgut desviar l'atenció amb el creixement de la preocupació del turisme entre els ciutadans de Barcelona, i aplaudir que la ciutat guanya consciència amb la contaminació, una de les dades que no ha volgut destacar el tinent d'alcalde és la caiguda del 4,3% punts en la intenció de vot directe del seu partit respecte a l'últim baròmetre. Aquestes dades confirmarien la tendència a l'alça dels republicans i enfortirien la gestió al capdavant de Barcelona del seu cap de llista, Alfred Bosch.La segona gran davallada seria per al PDeCAT (CiU+CDC+PDeCAT) que en comparació amb l'últim baròmetre perd 7 punts, una tendència que també es reprodueix en les enquestes autonòmiques i que constaten la crisi de lideratge del partit.L'atur i el turisme són els grans problemes de la ciutat, malgrat la caiguda de 24,6% al 17,6% de l'atur, Pisarello ha destacat que la sensació de precarietat encara hi és, mentre que el turisme agafa volada amb un creixement de 5 punts respecte a l'últim baròmetre. Pel que fa a la gestió municipal, guanya amb un 37,3% la sensació que en aquest últim any la situació ha empitjorat, tot i que un 66,2% aprova la gestió del consistori.