La histèria de les estelades a la cavalcada de Vic arriba a la Moncloa

JCV Santa Cristina d'Aro Santa Cristina d'Aro

3 de gener de 2017, 19.24 h

Hi ha una dita catalana que diu: "d'allà on no n'hi ha, no en pot rajar". Es refereix a tenir o no tenir cervell i utilitzar-lo per a finalitats cíviques. Nosaltres ensenyem la mainada a estimar i respectar el seu país que és Catalunya, per tal de que quan siguin grans, exigeixin que sigui respectat, i es rebel·lin de la mateixa manera de fan els seus pares, contra els usurpadors criminals com són els anorreadors d'ètnies i idiomes del PPSuciolistos i Ciudad-Asnos.

