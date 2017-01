Última actualització Dimarts, 3 de gener de 2017 20:00 h

El substitueix una novel·la d'un escriptor català pels estudiants d'espanyol universitaris

França ha defenestrat una de les icones de la cultura espanyola, El Quixot, de Cervantes, que fins ara era la lectura obligatòria per als estudiants universitaris que aprenen la llengua espanyola durant els anys 2017 i 2018. Ara, serà l'obra d'un autor català, i el llibre escollit és 'Antagonía' del barceloní Luis Goytisolo.

'Antagonía', considerada per alguns crítics una de les millors obres de la literatura universal del segle XX, és una tetralogia composta per les novel·les 'Recuento', 'Los verdes de mayo hasta el mar', 'La cólera de Aquiles' i 'Teoría del conocimiento', publicades de forma independent del 1973 al 1981. L'editorial Anagrama les va reunir per primer cop en un sol volum l'any 2012. Ha estat comparada amb títols com 'Retrat de l'artista adolescent', de James Joyce, 'A la recerca del temps perdut', de Marcel Proust, o 'L'home sense atributs', de Robert Musil.

Luis Goytisolo, però, s'ha caracteritzat per posicionar-se en contra del procés català arribant a firmar algun manifest quan Artur Mas era president. Paral·lelament, però, tampoc s'ha declarat espanyolista sinó que va arribar a descriure la seva nacionalitat com "cervantina", en referència a l'autor que justament ell mateix substituirà a les aules franceses.

