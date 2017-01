Rufián i Sala-i-Martín animen la discussió de la cavalcada de Vic a Twitter

Última actualització Dimecres, 4 de gener de 2017 09:20 h

El diputat d'ERC es mofa de Ciudadanos per la poca presència a la capital d'Osona

El rebombori pels fanalets independentistes de la cavalcada de Vic impulsats per l’ANC i Òmnium agafa més volada avui. Les tertúlies i els editorials dels diaris estatals contribueixen a fer la bola més grossa, cosa que també es reflecteix a Twitter. Xavier Sala-i-Martín i Gabriel Rufián han estat uns dels protagonistes a la xarxa social en les últimes hores, ja que han rebutjat les crítiques per la iniciativa de la sectorial d’Osona de les dues entitats sobiranistes.

Sala-i-Martín: "Saps que a Vic hi ha fanalets des de 2012, quan tu eres conseller?"



El prestigiós economista ha tingut un intercanvi de piulades amb el líder d’Unió, Ramon Espadaler. L’exconseller ha demanat “que es respecti una cavalcada que és pels infants i dels infants, que es respecti la tradició”, i Sala-i-Martín li ha respost: “Saps que a Vic hi ha fanalets des de 2012, quan tu eres conseller? Curiós que no hi hagi tweets teus d’aquells dies”. A més, li ha etzibat: “proposes un país on el govern decideixi què ha de portar la gent a la cavalcada?”. Espadaler ha cridat a “no instrumentalitzar” l’esdeveniment i el professor d’economia ha acabat la discussió dient-li que és ell qui està instrumentalitzant la festa dels nens per contribuir a la tempesta política.



Rufián: "Ciudadanos deixarà de competir amb el PACMA per l'últim lloc a Vic"



Al seu torn, Gabriel Rufián s’ha posicionat de manera irònica respecte a la polèmica: “Segur que després de tant interès, Ciudadanos deixarà de competir amb el PACMA per l’últim lloc a Vic”. El partit d’Albert Rivera no va poder articular una candidatura a les eleccions municipals a la capital d’Osona perquè no hi havia “una estructura muntada a la ciutat”. Amb tot, en els últims comicis espanyols del 26J, el partit taronja va quedar en sisena posició amb un 4,9% dels sufragis, just per davant del PACMA, amb un 0,92%.



Seguro que después de tanto interés C's dejará de competir con el PACMA por el último puesto en Vic. — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) 4 de gener de 2017





@XSalaimartin El que proposo és ben senzill: que es respecti una cavalcada que és pels infants i dels infsnts. Que es respecti la tradició. — Ramon Espadaler (@Ramon_Espadaler) 3 de gener de 2017



