[Àudio] Relliscada majúscula d’una tertuliana de RAC1 per criticar la cavalcada

Els principals diaris d’abast estatal pugen de to i disparen contra la Generalitat

La premsa espanyola continua carregant contra els fanalets amb l’estelada impulsats per l’ANC i Òmnium Osona per la cavalcada de Reis de Vic. Els editorials dels grans diaris d’abast estatal i en especial la portada d’El Mundo es passen de frenada alimentant la polèmica. A més, la tertuliana d’‘El Món a RAC1’ Andrea Mármol ha posat la cirereta al pastís amb una afirmació que ha aixecat perplexitat tant entre els altres tertulians com a les xarxes socials.

Andrea Mármol: "L'ANC forma part del govern de Catalunya"



Mentre rebutjava frontalment la iniciativa de les entitats sobiranistes, Mármol ha expressat: “Jo crec que [l’ANC] forma part del govern de Catalunya en aquests moments, només cal veure qui és la presidenta del Parlament o qui va concórrer a les eleccions el 27S passat”. El periodista Toni Soler, també present al debat, li ha contestat: “No, no, és una entitat privada, que jo sàpiga, es finança amb el seus socis”. Amb tot, Mármol ha insistit amb l’argument: “Però forma part del govern de Catalunya o no? Qui anava de número 2 i 3 de la llista?”.



Toni Soler deixa la tertuliana en evidència



Com a resposta, el seu interlocutor l’ha deixat en evidència amb l’exemple del FCBarcelona: “I el Barça? Saps la quantitat de consellers que són socis del Barça? No em diràs que el Barça forma part del govern de Catalunya?”. La tertuliana, defensora habitualment de les tesis unionistes, no ha rectificat i ha rebatut amb l’argument que l’executiu català “pot censurar-ho i no ho fa perquè d’alguna manera té el beneplàcit del Govern”. Un comentari que no només Toni Soler ha rebutjat, sinó un altre dels tertulians que intervenien en aquell moment al programa, Josep Soler.



La portada d'El Mundo, d'interpretació lliure



D’altra banda, els principals rotatius espanyols també han atiat el foc contra els fanalets independentistes. En aquest sentit, El Mundo publica en portada el titular a tres columnes: “Puigdemont utilitza els Reis Mags per a adoctrinar en el sobiranisme”. Una sentència que desenvolupa al subtítol afirmant que “la Generalitat se suma a la iniciativa d’ANC i Òmnium per inundar amb estelades la cavalcada de Vic”. La versió del rotatiu continua al seu editorial, titulat: “L’obscena politització independentista de la infància”. L’editorial d’El País s’hi suma parlant de “repugnant politització”, mentre que La Razón afirma:“Catalunya viu una situació política d’absolut desgovern, amb la societat partida en dos i entretinguda, mentrestant, amb insuportables campanyes de propaganda”.

