La notícia de la setmana a nivell espanyol que els fanalets han amagat

El dictamen del Consell d'Estat respecte al Yak-42 passa a un segon pla, amb Rajoy afirmant que no l'ha vist

Els fanalets independentistes de la cavalcada de Reis de Vic han centrat l’atenció d’editorials, portades i tertúlies a nivell estatal i han deixat en un segon terme –o de vegades han ajudat a amagar per complet– una de les notícies d’aquest inici de l’any: el Consell d’Estat assenyala el ministeri de Defensa de l’accident de l’avió Yak-42 de fa 14 anys on van morir 62 militars espanyols. Tot i la transcendència de la notícia i l’impacte que va causar el 2003, el rebombori mediàtic que ha aixecat ha quedat esmorteït pels fanalets.

La reacció de Rajoy a les informacions sobre l'accident del Yak-42: "No ho he vist"



Les declaracions d’ahir de Mariano Rajoy posant més llenya al foc per la polèmica de l’acció impulsada per les sectorials osonenques d’ANC i Òmnium contrasten amb la seva reacció a les informacions de l’accident militar en la mateixa atenció als mitjans: “No ho he vist. El Consell d’Estat ha tret un dictamen sobre això? No ho he vist. Però jo crec que això ja està substanciat judicialment, ja fa moltíssims anys”. En les últimes 24 hores el govern espanyol tampoc ha fet cap referència a les demandes de dimissió de Federico Trillo com a ambaixador espanyol a Londres per part de l’oposició. Ara bé, el president d’Espanya sí que havia sentit a parlar sobre la campanya de les entitats sobiranistes catalanes.



'El Mundo' oblida el dictamen del Consell d'Estat a la portada i a l'editorial



D’altra banda, el diari El País va ser qui va destapar el posicionament del Consell d’Estat i en l’edició d’avui sí que se’n fa ressò al seu editorial. Ara bé, El Mundo, en la mateixa secció i en la portada, no en fa cap esment, per bé que sí que tracta la polèmica dels fanalets en els dos espais. La Razón opta per parlar-ne en l’editorial, però treu ferro a l’assumpte, ja que explica que la determinació de l’òrgan de ‘savis’ espanyol “coincideix amb la investigació i els tribunals que es van pronunciar”. A més, destaca la decisió d’eximir el ministeri de Defensa dels magistrats ignorant l’opinió del Consell d’Estat.



