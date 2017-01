Susana Díaz s'avergonyeix de ser andalusa

Última actualització Dijous, 5 de gener de 2017 05:00 h

Nación Andaluza denuncia el veto i persecució dels independentistes andalusos

La carrera cap a la Moncloa que ha iniciat maquiavèl·licament Susana Díaz segueix cobrant-se víctimes. En aquest cas són els independentistes andalusos que, de la mà de Nación Andaluza, han denunciat la persecució i veto que pateixen per part de les institucions regionals governades pel PSOE. És més, Nación Andaluza exigeix la dimissió del president de la Federació Andalusa de Futbol i del director de Canal Sur TV.

Veto a la selecció andalusa

El passat 29 de desembre a l'estadi Benito Villamarín es va disputar el partit de futbol entre la selecció andalusa i un combinat de la lliga espanyola. Nación Andaluza explica que "dues coses van sorprendre de l'organització d'aquest esdeveniment esportiu: la no retransmissió televisiva del mateix per part de Canal Sud TV i l'absència de l'himne nacional d'Andalusia, tant a l'inici com al final del partit".

L'organització política explica que en les anteriors trobades de la selecció andalusa de futbol sempre havia sonat l'himne andalús "com passa en totes les trobades de seleccions nacionals, tant a Espanya, com a Catalunya, Euskal Herria, Galiza o Canàries".

Persecució a les banderes independentistes andaluses

Aquesta actitud de la Federació Andalusa de Futbol davant els símbols andalusos no és nova. Des de fa anys es va produint una persecució als símbols andalusos (prohibició d'exhibició de arbonaidas) en els estadis de futbol on tant la Federació Andalusa com la Federació espanyola, organitzen les seves competicions.

Autoodi de Susana Díaz

Segons Nación Andaluza, aquest menyspreu als símbols andalusos es produeix "amb la complaença i complicitat de la Junta d'Andalusia i el govern de Susana Díaz" per a la qual els símbols andalusos "són un simple reclam electoral mentre es reprimeix la seva utilització pel poble andalús".

Nació Andalusa expressa la seva més enèrgica protesta per les polítiques del PSOE que "clarament incompleixen l'Estatut d'Autonomia que ells mateixos van aprovar, on es reconeix a Andalusia com una 'realitat nacional' i s'insta a totes les institucions dependents de la Junta d'Andalusia a promoure i defensar la cultura i identitat andalusa".

Tracte colonial

Els independentistes andalusos consideren que reben un "tracte colonial" per part de les institucions i els seus representants. Així doncs, denuncien el govern de la Junta, representant a Andalusia de l'Estat espanyol, és un col·laborador imprescindible en "les polítiques de submissió i control de la població andalusa, en benefici d'interessos forans".





directe!cat Per tot l'anterior, exigim la dimissió del president de la Federació Andalusa de Futbol, ​​Eduardo Herrera, així com del director de Canal Sud Televisió, Joaquín Durán. Alhora, demanem als diputats i diputades del Parlament d'Andalusia, la creació d'una comissió d'investigació que investigui els fets i delimiti responsabilitats pel greuge fet a totes les andaluses.

