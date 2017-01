L'incompliment del ministeri de Foment amb Rodalies els últims anys ja té xifra: 4.790M€

Última actualització Dimecres, 4 de gener de 2017 15:25 h

La reunió entre el ministre De la Serna i els consellers Rull i Borràs acaba sense concrecions

La reunió d’aquest matí entre el ministeri de Foment, Íñigo de la Serna, i els consellers Rull i Borràs s’ha saldat amb una sensació familiar pels representants catalans: l’Estat projecta inversions, però no les executa. Una tònica que en els últims anys s’ha accentuat amb la xarxa de Rodalies de Catalunya, segons la conselleria de Territori, fins al punt que Madrid ha promès accions per valor de 5.355 milions d’euros i només n’ha executat 557. O el que és el mateix: l'incompliment del ministeri de Foment en els trens de curta distància del Principat és de 4.790 milions compromesos i no acomplerts. Com a mínim, segons la Generalitat, ja que de la Serna ha discrepat i ha elevat la xifra executada a 760 milions.

Rull demana el traspàs complet



Durant la roda de premsa conjunta posterior a la trobada a Barcelona, Rull ha afirmat que per “garantir el compliment dels compromisos” i acabar amb “l'escepticisme” que provoca l'Estat amb les seves voluntats de nous acords en Rodalies, el que cal és el traspàs de la titularitat completa del servei. “És una reivindicació bàsica i transversal de la societat catalana. Volem el control dels trens, les vies i les estacions, i serà el millor mecanisme per restablir i garantir la confiança i que el que es promet, es compleix”, ha sentenciat.



De la Serna anuncia un nou Pla de Rodalies quan de l'anterior, ja caducat, només s'ha complert un 13,5%



Per la seva part, el ministre ha volgut estirar de bon to i bona voluntat, però tant dins de la reunió com a la roda de premsa conjunta posterior, s'ha negat ha cedir en el traspàs. “La nostra posició és la de seguir sostenint la residència de la titularitat”, ha dit. A més, De la Serna ha anunciat que el ministeri ultima un nou Pla de Rodalies, cosa que ha provocat que Rull recordi que de documents semblants ja hi ha molts signats i compromesos. De fet, l’últim és el de 2008-2015, per valor de 4.000 milions d’euros i impulsat per l’aleshores ministra de Foment Magdalena Álvarez, del qual la Generalitat assenyala que s'ha complert un 13,5%.



