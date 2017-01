Tardà fa miques amb un sol tuit el discurs victimista de Xavier Domènech

Última actualització Dimecres, 4 de gener de 2017 16:00 h

El comú afirma que és impossible pactar amb Esquerra perquè vol ser la nova Convergència

Xavier Domènech ha concedit una entrevista a El Temps i, sense miraments, ha carregat contra Esquerra i la CUP amb una nova demostració de la campanya que ha iniciat de cara a la presentació del seu nou partit d'esquerres. En aquest sentit, per una banda, ha dit que ERC vol ser la nova Convergència i que la CUP és govern. Joan Tardà, amb un sol tuit, ha fet miques l'argumentari de Domènech.

Dard contra la CUP i Esquerra

Xavier Domènech ha disparat contra els partits d'esquerres en una clara estratègia per a marcat paquet de cara el nou partit dels comuns que està preparant juntament amb Ada Colau. Per una banda, ha afirmat que la CUP ara mateix només té un sol projecte: "donar suport a la majoria governamental". De fet, ha arribat a dir que "la CUP és govern" i que els anticapitalistes "no han expressat cap projecte que vagi més enllà d'això".

Respecte a Esquerra, Domènech ha titllat els republicans de no voler-se unir amb les esquerres, ja que "volen ser la nova Convergència" arribant a afirmar que "ara mateix és un partit inhàbil per a la construcció d'un Govern d'esquerres a Catalunya".

La resposta demolidora de Tardà

Joan Tardà ha necessitat un sol tuit per fer miques el discurs de Xavier Domènech sobre la soledat amb què es troba el seu projecte d'Esquerres. El republicà, tot un gat vell de la política, li ha etzibat: "No hi haurà en un futur una hegemonia de les esquerres a Catalunya si una part boicoteja el referèndum, perquè el trencament i la ferida duraria molts anys".

No hi haurà en un futur hegemonia d les esquerres a Cat. si una part boicoteja referèndum, xq el trencament i la ferida duraria molts anys. — Joan Tardà i Coma (@JoanTarda) 4 de gener de 2017

