Impactants fotos amb menors desmunten la polèmica unionista sobre els fanalets

Josep Pagés i Canaleta de Cardedeu NO VA PASAR RES EL ANY 2014 Y NO PASARA RES EL ANY 2017 NO ES FARA CAP REFERÈNDUM NO VA PASAR RES EL ANY 2014 Y NO PASARA RES EL ANY 2017 NO ES FARA CAP REFERÈNDUM

4 de gener de 2017, 19.16 h

Per que no Parlem de les CRIATURES NENS MENORS Quels OBLIGAN ELS SEUS PARES Anar a Mirar una CORRIDA DE TOROS Els OBLIGAN Se aficionin als TOROS aixo si tindria que haber una Prohibició ..Aqui els Socialistes P.S.O.E. = P.S.C. ,, P.P. y CIUTADANS No diuen ni Piu callen con complices ..FORA CRIATURES MENORS DE LAS PLACES DE TOROS CORRIDAS DE TOROS Y FORA DELS CORRABOUS ..