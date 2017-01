9 de les 10 ciutats més pobres de l'Estat estan a Andalusia

Última actualització Dimecres, 4 de gener de 2017 18:55 h

Torrevella, a Alacant, l'única que no és andalusa

1 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Una vegada més es constata que el sud d'Espanya segueix sent la que té uns índex econòmics més fluixos. Un nou estudi recollit per El Condifencial explica que Andalusia esdevé l'epicentre de la pobresa a l'Estat perquè 9 de les 10 ciutats amb més mmisèria es troben a Andalusia. Sanlúcar de Barrameda (Cadis) i Còrdova com a capital de província lideren aquesta classificació de la consultora AIS Group, amb dades de l'INE.

Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes ciutats, estat, pobresa

Les ciutats més pobres de l'Estat amb més de 50.000 habitants i amb major tasa de població en risc de pobresa per orde són:

- Sanlúcar de Barrameda 40,0%

- Alcalá de Guadaíra 38,6%

- Utrera 37,6%

- Línia de la Concepció 37,6%

- Còrdova 37,2%

- Chiclana de la Frontera 36,7%

- Almeria 36,7%

- Torrevella (Alacant) 36,6%

- Linares 36,5%





El País Basc i el seus furs



El País Basc és la comunitat que registra les taxes de població en risc de pobresa més baixes de tot l'Estat. Cinc de les 10 ciutats amb menor taxa es reparteixen entre Biscaia i Guipúscoa, i les altres cinc se situen en comunitats com Navarra, Astúries o Catalunya. Les ciutats catalanes que destaquen amb menys pobresa són Sant Cugat del Vallès, Castelldefels o Tiana.



directe!cat - Dos Hermanas 36,1%El País Basc és la comunitat que registra les taxes de població en risc de pobresa més baixes de tot l'Estat. Cinc de les 10 ciutats amb menor taxa es reparteixen entre Biscaia i Guipúscoa, i les altres cinc se situen en comunitats com Navarra, Astúries o Catalunya. Les ciutats catalanes que destaquen amb menys pobresa són Sant Cugat del Vallès, Castelldefels o Tiana.

Notícies relacionades