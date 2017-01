Última actualització Dimecres, 4 de gener de 2017 19:50 h

El batlle hissa la bandera espanyola en compliment de sentència judicial i reivindicant 'el desig de llibertat del poble conquerit'

L’alcalde de Torredembarra, Eduard Rovira, ha decidit complir la sentència del Jutjat número 1 del contenciós administratiu de Tarragona que obliga l’Ajuntament a col·locar la bandera espanyola al pal oficial i retirar l’estelada que onejava al terrat de l’edifici. Rovira ha explicat en roda de premsa que la decisió l’ha pres i executat personalment com a alcalde. En aquest sentit, als pals oficials de l’edifici consistorial ara onegen les banderes espanyola, catalana i torrenca. Amb tot, l’alcalde ha volgut fer ús de la simbologia i en el mateix pal ha hissat l’espanyola per sobre de la catalana tal com feien els vaixells de guerra quan en batalla eren capturats (la bandera del que capturava quedava hissada per sobre de la del capturat). En paraules d’Eduard Rovira: “amb aquesta simbologia donaré compliment a la sentència, reivindicant el desig de llibertat del poble conquerit respecte al conqueridor, de la nació ocupada respecte al seu opressor”, fent un clar paral·lelisme amb la celebració de la Diada Nacional de Catalunya l’11 de setembre, “data en què no se celebra la pèrdua de les llibertats sinó l’actitud de reivindicació i resistència del poble català”.

Tal com informen al web de l'ajuntament, aquesta sentència dóna per tancat un procediment contenciós administratiu interposat per la Delegación del Gobierno a Catalunya. L’alcalde ha explicat que ja s’esperava en part el resultat, però l’ha sorprès que el jutge també hagi ordenat la retirada de l’estelada basant-se en resolucions de la Junta Electoral Central per a períodes electorals.

L’altra sentència que ha rebut l’Ajuntament de Torredembarra és del Jutjat número 2 del contenciós administratiu de Tarragona. Aquesta resolució declara nul de ple dret l’acord del Ple de l’Ajuntament de Torredembarra de 31 de juliol de 2015 pel qual la fotografia del Rei es va ubicar sobre la porta de sortida de la Sala de Plens amb una mida reduïda. La sentència assenyala que cal col·locar una fotografia del Rei, d’almenys 29x20 cm, en un lloc preferent de la Sala de Plens.





directe!cat Sobre aquesta resolució, l’alcalde ha explicat que es prendrà una decisió en els propers dies ja que, en tractar-se d’una moció que va presentar la CUP i va ser també aprovada per ERC, ABG i la regidora de Convergència, caldrà tractar-ho amb els diferents partits.