El president d’Òmnium triga quatre anys per desmarcar-se dels fanals estelats

Última actualització Dimecres, 4 de gener de 2017 21:35 h

Cuixart demana als presidents territorials que siguin curosos a l'hora de "fer o col·laborar en qualsevol acció no pròpia" de l'organització sota la pressió de la caverna mediàtica

7 ( 1 vot ) Carregant Carregant



El president de l'entitat, Jordi Cuixart, ha enviat una carta a tots els presidents territorials per desmarcar-se de la iniciativa i demanar-los que siguin més "curosos" amb les campanyes que engeguen al marge de la direcció nacional. Una decisió que ha creat malestar entre els mateixos socis d’Òmnium principalment entre la gent d’Osona que porten anys amb els fanals estelats. La decisió sorprèn per la manera com s’ha fet via una carta del president de l’entitat filtrada als mitjans de comunicació.

A la gent de l'@ANC_Vic i @OmniumOsona gràcies per ser-hi des de fa tant de temps il·luminant amb encert el camí cap a la #republicacatalana pic.twitter.com/ELNfAYWGac — Jordi Sànchez (@jordisanchezp) 4 de gener de 2017

Notícies relacionades

A la missiva, a la que ha tingut accés l'ACN, Cuixart assegura que la proposta de les estelades a la cavalcada dels Reis "no concorda" amb el "pla de treball" d'Omnium. I per això reclama als responsables de l'organització que vagin amb compte a l'hora de "fer o col·laborar en qualsevol acció no pròpia de l'entitat".Jordi Cuixart ha volgut sortir al pas de la polèmica pels fanalets de les estelades adreçant-se directament als presidents territorials. A la carta que els ha enviat, lamenta que el suport d'Òmnium Osona a la proposta de l'ANC de Vic "s'hagi interpretat com una iniciativa a nivell nacional" de tota l'entitat. "Com bé sabeu, aquest tipus d’accions no concorden ni amb el pla de treball de l’entitat -vàlid per a totes les seus territorials- ni amb la campanya nacional que ara mateix centra bona part dels esforços de l’entitat: Lluites compartides. Tampoc concorden amb la nostra voluntat de seguir treballant per normalitzar l’imaginari col·lectiu de país on tothom s’hi senti representat, sense renúncies i amb tota la diversitat que ens caracteritza com a societat", escriu Cuixart per desmarcar-se de la iniciativa.La duresa de la carta ha causat malestar i sorprèn el moment de fer-ho públic. La carta significa un canvi de posició de l’entitat? Seguiran repartint estelades? El president d'Òmnium recorda també que ara per ara l'activitat de les entitats sobiranistes i les institucions i partits independentistes "estan sent mirades amb lupa pels qui s’oposen a un referèndum sobre la independència i al dret a proclamar la República catalana en el cas de victòria del ‘sí’". És per això que Cuixart demana que "ara més que mai" cal que els presidents de les territorials d'Òmnium siguin "molt curosos a l’hora de decidir fer o col·laborar en qualsevol acció no pròpia de l’entitat"."Malauradament hem vist aquesta setmana com pot ser treta de context una acció, sobredimensionada i utilitzada en contra dels reptes col·lectius que tenim com a país", conclou Cuixart.La polèmica es va desencadenar dilluns, en anunciar-se des de les seccions locals de Vic d'Òmnium i l'ANC la convocatòria animant als assistents a la cavalcada dels Reis a portar fanalets amb estelades. Posteriorment, van afirmar que era un esdeveniment que es ve fent des del 2012, i municipis com Berga també van avisar que s'hi havia sumat. La iniciativa, però, va rebre nombroses crítiques polítiques, especialment des del PPC i C's, va aixecar un gran rebombori a les xarxes socials i el Govern de la Generalitat se'n va voler desmarcar tot i assegurar que "la respectava". Fins i tot algunes veus autoritzades del món independentista ho han criticat, com el diputat d'ERC al Congrés, Gabriel Rufian, que va dir que la proposta "grinyola" i que ell no ho hauria convocat. En canvi, el president nacional de l'ANC, Jordi Sánchez, va emmarcar l'acció "dins la normalitat".