Presumpte adoctrinament del PP Biscaia, que aplega nens a la seva seu per una “visita dels Reis Mags”

Última actualització Dijous, 5 de gener de 2017 05:00 h

Els populars reuneixen desenes de nens amb Ses Majestats d'Orient com a reclam, però amb el logo de la formació de fons

0 ( 2 vots ) Carregant Carregant



Desenes de nens asseguts a terra, els tres Reis Mags amb les indumentàries oficials a les cadires reials, patges, regals, multitud de pares mirant-s’ho des de la distància... I el logo del PP i de Nuevas Generaciones per tot arreu. El Partit Popular de Biscaia ha organitzat un acte aquest dimecres al vespre per la mainada amb el pretext d’una visita de Melcior, Gaspar i Baltasar, tal com ha comunicat la pròpia formació al seu Twitter, definint els menors assistenta com “els nens del PP de Biscaia”.

Imatge de la 'visita' dels Reis Mags al PP de Biscaia enguany © @ppbizkaia



La recepció dels Reis Mags del PP de Biscaia el 2014



La piulada de Nuevas Generaciones de Biscaia de 2015



La piulada del PP de Biscaia d'enguany



Imatge de la 'visita' dels Reis Mags al PP de Biscaia enguany © @ppbizkaia Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes baltasar, cavalcada, fanalets, gaspar, melcior, pp, pp biscaia, reis mags

Paral·lelismes entre l'acte dels populars i la polèmica dels fanalets de Vic



“Visita dels Reis Mags als nens del PP de Biscaia. Una estona agradable amb els petits dels nostres incondicionals afiliats. Gràcies!”. És la piulada de la formació que s’acompanya de fotografies on es poden veure nens pendents amb Ses Majestats d’Orient. No donen mostres d’estar en procés d’adoctrinament o politització, però l’esdeveniment arriba en plena tempesta política pels fanalets independentistes que l’ANC i Òmnium Osona preparen per avui. Tampoc seran, amb tota probabilitat, el centre d’atenció principal dels més petits. Ara bé, els principals diaris espanyols, les tertúlies i fins i tot el president d’Espanya, Mariano Rajoy, en van plens titllant la iniciativa d’estratègia adoctrinadora o polititzadora.



La 'visita' dels Reis Mags al PP de Biscaia té precedents



Com en el cas dels fanalets amb l’estelada, presents a Vic des de 2012, la visita de Melcior, Gaspar i Baltasar als “nens del PP de Biscaia” és tradicional. Ho mostren fotografies dels anys 2014 i 2015 i una piulada de fa dos anys de les joventuts del partit a la província basca. La recepció dels tres monarques d’Orient a Biscaia ja ha començat a desfermar les primeres denúncies a Twitter d’usuaris independentistes.



Visita de los Reyes Magos a los niños del @PPBizkaia Un rato agradable con los peques de nuestros incondicionales afiliados. Gracias! pic.twitter.com/4zQgkvBphi — PP Bizkaia (@PPBizkaia) 4 de gener de 2017

Notícies relacionades