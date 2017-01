El TSJC accepta ara incorporar a la causa contra Forcadell notícies sobre la comissió del procés constituent

Última actualització Dijous, 5 de gener de 2017 11:05 h

No hi ha cap vot

ACN Barcelona .- La magistrada del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que instrueix la causa contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha acceptat la petició de la fiscalia per sol·licitar a dos diaris de Barcelona diverses notícies sobre les conclusions de la comissió del procés constituent de finals de juliol passat. Així, tot i que inicialment havia denegat la petició per considerar "innecessari" incorporar els textos periodístics, ara sí que ho estima pertinent, després d'un recurs del ministeri públic, i tot i l'oposició de la defensa, "per tal d'obtenir una major concreció respecte dels rumors relatius" a la possibilitat d'introduir en l'ordre del dia del ple del 26 de juliol la votació de les polèmiques conclusions.