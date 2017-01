L'Estat treballa per fer una llei que permeti tancar els ministeris a les 6 de la tarda

Última actualització Dijous, 5 de gener de 2017 12:20 h

Pretén copiar el model francès, que té una conciliació horària molt diferent de l'espanyola

Espanya té un problema amb els horaris, menja tard, ofereix l'oferta futbolística més tardana d'Europa i surt de treballar molt més tard que la resta de ciutadans d'Europa, com els alemanys, anglesos i francesos, que mantenen una flexibilitat horària molt més "sana" per als ciutadans. El ministeri de Treball, dirigit per Fátima Báñez, està decidit a canviar aquesta situació, la seva millor dit, i ja treballa perquè els ministeris tanquin a les 6 de la tarda.

Per donar exemple, o per començar a crear tendència, el ministeri està treballant perquè a partir de mitja tarda qualsevol consulta dels ciutadans que hagi de ser atesa pels ministeris no tingui resposta. Per fer-ho, Bánez estaria plantejant a Mariano Rajoy l'elaboració d'una llei que encetés aquesta nova etapa horària que s'estendria, sense previsió de quan, a tots els ciutadans espanyols. La pregunta, però, és: aquesta reforma s'aplicaria als horaris televisius? El futbol acceptaria una limitació horària que els impedís que Àsia els veiés? Fins a quin punt les empreses acceptarien la mesura?