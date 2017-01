Última actualització Dijous, 5 de gener de 2017 11:45 h

Li han preguntat sobre quina ha de ser la participació i el persentatge per al vencedor

Carles Puigdemont ha anat a la Cadena Ser i ha contestat les preguntes d'Iñaki Gabilondo, Gemma Nierga i Rosa Badia i també Antoni Bassas. Un dels temes on s'ha aprofundit ha estat sobre com haurà de ser el referèndum: quina participació hauria de tenir i quin hauria de ser el percentatge del guanyador. Un debat que Puigdemont té clar que pot ser perillós per aquells que "volen boicotejar la possibilitat de fer el referèndum". A l'entrevista també hi havia Ada Colau.



Evitar un debat que pot boicotejar el referèndum

El president de la Generalitat ha sabut sortir victoriós sobre les disquisicions de les xifres que hauria de tenir el referèndum que interessa al sector unionista i ha explicat que totes les normes internacionals, entre elles la Convenció de Venècia, recomanen "evitar aquest tipus de debat per no facilitar el boicot dels que legítimament estan en contra". Tot i això, el president s'ha preguntat "quanta gent caldria per decidir la dependència de Catalunya amb Espanya?, el percentatge seria la meitat dels vots més un, doncs per decidir la independència ha de ser el mateix", ha ressaltat.

El cap de l'Executiu ha respost així les preguntes que els periodistes Iñaki Gabilondo, Antoni Bassas, Gemma Nierga i Rosa Badia li han fet en el decurs del programa especial de Ràdio Barcelona que s'emet avui amb motiu del 50è aniversari de la campanya solidària Cap Nen Sense Joguina. El president ha estat entrevistat en directe als estudis de l'emissora juntament amb l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau.

"Serà la ciutadania qui farà efectiu el referèndum fent-lo seu"

El president de la Generalitat ha assegurat aquest matí que "compartim la idea que un referèndum ha de ser efectiu" i "serà la ciutadania qui el farà efectiu fent-lo seu". "Si la majoria de la població entén que és l'eina amb la qual es vol expressar, amb la seva participació avalarà aquest instrument", ha subratllat.



Porta oberta a ser president de la República Catalana



Puigdemont ha tornat a comentar que no es tornarà a presentar per a ser president de la Generalitat catalana: "l'escenari, el compromís que tinc i l'encàrrec que se'm fa és culminar el període de la postautonomia a la preindependència, i s'acaba aquí. Jo vull que el que vingui després sigui un estat nou. Si el poble no ho vol, és una nova etapa que en qualsevol cas demana noves eines i nous lideratges", ha conclòs. Però en cap moment ha fet referència a la possibilitat de presentar-se per a ser el primer president de la República Catalana.

directe!cat

