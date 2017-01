directe!cat localitza una llibreria a Barcelona que encara li queden fanalets

Última actualització Dijous, 5 de gener de 2017 13:25 h

Febre popular per aconseguir un fanalet amb l'estelada

L'ANC d'Osona ha explicat que ha triplicat la venda de fanalets amb l'estelada i en només dos dies n'ha distribuït uns 1.500 i asseguren que han vingut compradors de Barcelona, Figueres, Calella o Torredembarra. La febre per aconseguir l'estelada lumínica s'ha escampat per tota Catalunya i se n'estan venent en altres indrets com a Barcelona i Badalona.

Els fanalets de l'ANC



L'ANC d'Osona ha distribuït en dos dies un total de 1.500 fanalets amb l'estelada, el triple del que preveien inicialment. Des de l'entitat han fet mans i mànigues per aconseguir més fanalets i, segons ha explicat a l'ACN la coordinadora de l'entitat, Jess Carol, "estem treballant per poder-ne tenir alguns més per aquesta tarda". La polèmica generada al voltant dels fanalets independentistes ha agafat per sorpresa la territorial de l'ANC i Carol considera que "davant del rebombori generat la ciutadania s'ha bolcat en el fanalet i la demanda ha anat creixent".



Altres punts de venda



Però l'eufòria per aconseguir fanalets s'ha escampat arreu del Principat i s'han pogut aconseguir a altres indrets com a Badalona, que també ha esgotat les existències. Podrien quedar alguns per vendre a locals on col·laboren amb l'ANC de Barcelona com és el cas de la Llibreria Clau de Volta al Passeig Maragall 84 de Barcelona. De fet, la gran repercussió ha portat que persones vingudes de Torredembarra, Calella, Figueres o Barcelona s'hagin desplaçat fins a les parades que l'ANC ha muntat a la Rambla del Passeig de Vic per aconseguir un fanalet. Fet a mà Sempre, per aquells que s'hagin quedat sense fanalet, es pot optar per una opció més casolana: construir-lo un mateix amb cartolina i tisores. L'ANC, de fet, ha proporcionat una imatge on s'explica, de manera senzilla, com poder fer-se un fanalet amb pocs passos.

