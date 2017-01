Un important setmanari francès posa el referèndum català com a prioritat internacional de 2017

En l'agenda dels fets internacionals més rellevants per al 2017 que publica @courrierinter hi figura el referèndum de Catalunya. pic.twitter.com/X0TG2BRMht

El 'Courrier International' té més d'un milió de seguidors a les xarxes socials El setmanari destaca la votació catalana com un dels tres fets més rellevants al món del proper setembre, juntament amb l’elecció de la seu dels Jocs Olímpics d’estiu de 2024 i la tornada d’un astronauta francès de l’Estació Espacial Internacional. El president de Catalunya, Carles Puigdemont, se n’ha fet ressò al seu Twitter. El Courrier Internacional, fundat el 1989, té 212.000 seguidors a Twitter i més d’un milió a Facebook.

