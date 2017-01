Un periodista alemany denuncia el biaix unionista de la premsa germànica quan cobreix el procés

Última actualització Dijous, 5 de gener de 2017 17:30 h

El també escriptor Michael Ebmeyer lamenta la manca de crítica dels correponsals teutons a Madrid

Guifré Jordan @enGuifre - L’escriptor i periodista alemany Michael Ebmeyer ha criticat de manera contundent la premsa germànica pel biaix unionista dels seus corresponsals a l’Estat que cobreixen el procés sobiranista català. En un article al setmanari més llegit de tot Alemanya, el Zeit, l’autor posa en evidència que “els corresponsals, residents tots a Madrid, adopten una posició sorprenentment poc crítica amb l’actitud centralista espanyola”. En aquest sentit, recomana als seus lectors que mirin la qüestió catalana “de manera menys parcial que com fa la premsa alemanya sovint”.

"Catalunya pertany avui a Espanya com a resultat d'una ocupació violent"



El també periodista Ebmeyer també explica que depenent de les preferències polítiques, la història de Catalunya i Espanya s’interpreta de manera diferent, però que una cosa és indubtable: “El fet que Catalunya pertanyi avui a Espanya és el resultat d’una ocupació violent, no d’un acord voluntari”. Tot seguit explica el setge borbònic de 1714 i dels subsegüents intents espanyols de suprimir la llengua i cultura catalanes “durant segles”.



Ebmeyer, un enamorat de Catalunya



L’escriptor, coneixedor del país perquè va estudiar a Barcelona, es declara en l’article un enamorat del Principat i n’explica alguna de les tradicions i trets culturals i geogràfics més singulars. A més, explica que en els últims anys el país ja no només és conegut pel Futbol Club Barcelona i que, de fet, Pep Guardiola ha fet d’“ambaixador” de Catalunya i de l’independentisme al país germànic mentre ha estat entrenador del Bayern de Munic, entre el 2013 i el 2016. El propi Ebmeyer va coincidir amb l’entrenador de Santpedor en un acte organitzat per l’Institut Goethe i l’Institut Ramon Llull sobre Miquel Martí i Pol a la capital bavaresa el 2015.

