TV3 ridiculitza la teoria de la conspiració espanyolista sobre els fanalets

Normalitat de TV3 amb la presència de fanalets independentistes Tant és així que TV3 no ha fet cap èmfasi en la polèmica dels fanalets de l’estelada: cap primer pla amb el controvertit element i cap menció dels comentaristes de l’esdeveniment, tot i que se n’han pogut veure en diversos moments després de l’èxit que han tingut en els últims dies. Així, la cadena pública calla boques i deixa sense contingut la teoria de la conspiració i els precs de PP i Ciudadanos perquè es cancel·lés la retransmissió de l’esdeveniment.

La controvertida cavalcada dels fanalets independentistes de Vic ha acabat amb normalitat i l’arribada dels Reis Mags ha acabat enterrant la polèmica sense més incidències. TV3 ha retransmès l’esdeveniment a la capital osonenca, un dels motius que van alimentar la campanya i també el rebombori. Amb tot, la televisió pública ha ridiculitzat la teoria de la conspiració que apuntava a una connivència o fins i tot un pla secret entre la cadena i les entitats sobiranistes per afavorir l’independentisme durant la retransmissió.

#1 Catalanopitecus BCN BCN 5 de gener de 2017, 21.08 h Vuelve a circular un mensaje que se hizo popular el año del butifarrèndum del 9N con el objetivo de “animar a la tropa” separatista, últimamente muy desmotivada:

“MOLT IMPORTANT FER-HO CÓRRER!!

ALERTA! El jutge Vidal destapa en una conferència a Granollers part dels plans secrets del govern per la independència. QUE CORRI QUE ANIMARÀ LA TROPA!!

Despues de leer esto ¿todavía queda alguien que no se avergüence de ser separatista?

