La vinyeta viral del dia de Reis en clau política

Última actualització Divendres, 6 de gener de 2017 05:00 h

La crítica als Borbons torna a treure el cap amb un acudit escampat per les xarxes socials i els telèfons mòbils

0 ( 1 vot ) Carregant Carregant



El dia de Reis és un dia d’activitat política pràcticament inhàbil –amb l’excepció de la pasqua militar presidida pel monarca espanyol com cada any–, però no és estèril per fer bullir l’olla en un moment de convulsió política a l’Estat. És per això que entre la multitud d’acudits i missatges virals en relació amb el 6 de gener que circulen per xarxes socials i telèfons mòbils, n’hi ha un que s’ha convertit en especialment viral.

"Als Reis Mags també se'ls ha mantenir?"



Es tracta d’una vinyeta signada per l’artista Leandro Barea on s’hi veu una mare que diu al seu fill: “Ja vénen els Reis... No et fa il·lusió?”. El seu fill li respon: “Depèn. A aquests també se’ls ha de mantenir?”. El dibuix és una anècdota, però un símptoma més de la popularitat baixa que ja fa anys que arrossega la Casa Reial. Alhora, qüestiona els fons públics destinats als Borbons, cosa difícil d’imaginar fa uns anys quan Joan Carles I –que ahir va complir 79 anys– regnava de manera plàcida sense la remor de fons de la corrupció familiar, la caça d’elefants o el republicanisme creixent arreu de l’Estat.

Notícies relacionades