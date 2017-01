La CUP de Torredembarra demana a l’alcalde que plegui per haver hissat la bandera espanyola

6 de gener de 2017, 17.11 h



#2 Bejota, també deus trobar curiós que aquest digital no parli de Burkina Fasso, de les foques de l'Artic o dels drames de Molière, oi?



És que, saps? aquest digital NO parla d'allò que tu vulguis, sinó d'allò que volen ELS REDACTORS.



Bejota, no hauries d'aprofitar que els infermers han marxat de la sala del psiquiàtric per escriure bestieses a l'ordenador.