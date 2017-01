Albiol i Rabell amics per sempre: “El referèndum no se celebrarà”

Última actualització Divendres, 6 de gener de 2017 14:35 h

La deriva de Catalunya sí que es pot els porta a competir amb els populars i Ciudadanos amb atiar l’odi contra una de les revolucions democràtiques més grans dels darrers anys

12 ( 3 vots ) Carregant Carregant



"El 2017 veurem una situació de certesa i d'incertesa; la certesa és que no hi haurà cap referèndum per separar Catalunya i la incertesa és la que ha provocat el president amb les seves declaracions", ha retret Albiol aquest divendres.

Notícies relacionades

Tot i aquesta "certesa" que no se celebrarà el referèndum sobiranista el 2017, el líder popular considera que la decisió sobre com actuar davant una eventual convocatòria ha de ser "consensuada del govern espanyol amb la resta de partits polítics constitucionals, el PSOE i C's bàsicament".ACN Barcelona .- El president del grup parlamentari de Catalunya Sí que es Pot (CSQP), Lluís Rabell, ha dubtat de la celebració d'un referèndum aquest any i ha apostat per treballar amb "constància" i a "mitjà i llarg termini" per una convocatòria pactada amb l'Estat. "Si no aconseguim tòrcer la voluntat de l'estat espanyol, difícilment ho aconseguirem", ha esgrimit en una entrevista a 'El Matí de Catalunya Ràdio'. Al seu entendre, una convocatòria unilateral no tindria ni "sentit" ni "resoldria el problema". Paral·lelament, Rabell ha evitat respondre si acudirà a votar de celebrar-se aquest referèndum de manera unilateral. "Jo no vull pronunciar-me sobre coses que només existeixen en la imaginació periodística. La resta són hipòtesis i futuribles”.Preguntat sobre si tornarà a ser candidat de la formació a les properes eleccions, ha afirmat que és "prematur" parlar-ne perquè dependrà del "moment i les circumstàncies".