Gonzalo Bernardos ataca Sala-i-Martín i aquest el 'destrossa'

Última actualització Dissabte, 7 de gener de 2017 05:00 h

L'economista unionista li preguntava amb to burleta perquè escriu en castellà a Twitter

És conegut que Xavier Sala i Martín és molt actiu a Twitter. A més, les seves publicacions són en anglès, català i castellà. Però per a Gonzalo Bernardos el fet que un independentista declarat escrigui en castellà és una incongruència, quelcom que no acaba de quadrar. És per aquest motiu que Bernardos ha atacat gratuïtament a Sala i Martín però el tir li ha sortit per la culata després de rebre una contundent resposta.

Duel d'economistes que ha acabat amb victòria independentista. Gonzalo Bernardos ha atacat gratuïtament a Xavier Sala i Martín preguntant-li per què escriu en castellà: "Com és que un independentista com tu escriu en castellà? Què busques d'Espanya? Una subvenció, un programa de televisió..."

La resposta de Sala i Martín ha estat demolidora i ha humiliat Bernardos: "s'ha de ser molt curt (o molt egomaníac) per pensar que tots tenim lel TEU objectiu: sortir a la tele a Espanya".

Bernardos, s'ha fet l'ofès i, abans de bloquejar a Martín, li ha enviat un tuit que denotava la dolorosa i rabiosa derrota i, com si es tractés d'un nen petit, demanava que l'independentista l'oblidés: "Ets un veritable maleducat. És la manera que tens de dissimular la teva fragilitat intel·lectual. Si us plau, oblida'm".

Ràpidament, altres usuaris s'han afegit a la conversa, la grandíssima majoria a favor de Sala i Martín. Molts retreien a Bernardos el fet que separi parlar en castellà a ser independentista. El mateix Sala i Martín ha fet dos tuits més que han acabat d'enfonsar Bernardos:



A principios de año salen algunos economistas a hacer sus rituales predicciones. HUID DE ELLOS! @GonBernardos https://t.co/gqDyMQaTMs — Xavier Sala-i-Martin (@XSalaimartin) 5 de gener de 2017

Potser no val la pena debatre amb Bernardos. Però sí val la pena ADVERTIR a la gent de que les prediccions que fa no tenen cap fonament. https://t.co/11V4JIdPli — Xavier Sala-i-Martin (@XSalaimartin) 6 de gener de 2017

Que et bloquegi en @GonBernardos a Twitter és equivalent, millor o pitjor a què la @ALevySoler se'm posi a cridar i marxi d'una tertúlia? — Xavier Sala-i-Martin (@XSalaimartin) 5 de gener de 2017

