[Vídeo - Exclusiva] Apologia de violència de gènere i maltractament animal a la cavalcada de Colau

Una dona vestida de lleó rebia fuetejades d'un home vestit de domador

La cavalcada d'Ada Colau no només ha estat polèmica per tenir de rei ros a Jordi Basté i de rei blanc a Jaume Collboni, sinó per una esgarrifosa i sorprenent carrossa del Circ Raluy. Sobre d'una plataforma hi havia un home amb frondós bigoti fuetejant a una dona vestida amb un ajustat, cenyit i suggerent vestit de lleona. L'home li anava donant cop de fuet a la vista de tots els nens i nenes. directe!cat us ofereix en exclusiva el vídeo.

Greu i estrepitós error en el control de continguts de la Cavalcada de Reis de Barcelona convocada i custodiada per l'Ajuntament. Ada Colau i els comuns han volgut erigir-se com els màxims i més ferms defensors de les polítiques d'igualtat de gènere i contra el maltractament animal i potser per això encara és més horrible i esgarrifós veure l'escena dantesca que va organitzar el Circ Raluy per a la desfilada nadalenca.

La proposta fa doblement mal a la vista: un home domant a una dona vestida de lleona evoca, inequívocament, la supremacia i el domini masculí sobre la dona i la submissió i obediència del sexe femení al masculí i, d'altra banda, s'exposa també una escena de maltractament animal. Segons quin era l'angle de l'espectador, tal com es pot veure al vídeo, semblava talment que l'home etzibés cops de fuet a la dona. Una imatge que cap pare desitjaria en un ambient infantil i nadalenc. directe!cat ha pogut parlar amb diferents assistents a la cavalcada, i tots han coincidit en què "era de mal gust" o una escena "totalment fora de lloc", fins i tot un va marxar en veure aquesta carrossa.



Demanarà disculpes l'Ajuntament de Colau o algú en donarà alguna explicació?



