Financial Times es fa ressò del conflicte de Sixena internacionalitzant el procés català

El prestigiós diari britànic parla dels dubtes que el sistema judicial espanyol genera al Principat

Financial Times publica un reportatge sobre el conflicte de les obres d’art del monestir de Santa Maria de Sixena on dóna les versions tant de l’alcalde del petit municipi de Vilanova de Sixena, a l’Aragó, com del conseller de Cultura català. De rebot, però, l’article contribueix a la internacionalització del procés d’independència català, ja que la publicació vincula de manera estreta el litigi amb el clam de plena sobirania i el rebuig que això genera a la regió veïna.

"El litigi ha quedat immers en el xoc de llarg recorregut sobre la independència"



El prestigiós diari especialitzat en economia ja fa referència al procés en el titular: “Una pugna al voltant d’obres d’art medievals reobre el distanciament català vers Espanya”. A l’interior, continua el fil afirmant que el litigi “ha quedat immers en el xoc de llarg recorregut sobre la independència de Catalunya” i reforça la idea amb declaracions del conseller Santi Vila –encara que també recull que el batlle de Sixena nega implicacions polítiques en l’episodi.



Sixena, un exemple de l'actitud del sistema judicial espanyol vers Catalunya



Així, Financial Times explica en detall la versió catalana a l’obligació que el jutge ha imposat al Principat perquè torni les obres: “Això s’ha vist per molts a Catalunya –un territori de 7,5 milions d’habitants amb la seva llengua i on molts estan a favor d’un estat propi– com un exemple que les autoritats espanyoles, així com el sistema judicial, són anti-catalanes”. En aquest sentit, explica que els plans per celebrar un referèndum d’independència van ser tombats pel Tribunal Constitucional el mes passat.



