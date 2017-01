La iniciativa franquista d’una alcaldessa del PP extremeny

Última actualització Dissabte, 7 de gener de 2017 12:15 h

La batllessa de Fregenal de la Sierra pretén posar el nom d'un parc al nou ministre de l'Interior

Guifré Jordan @enGuifre - Una alcaldessa del PP extremeny ha mostrat voler repetir una pràctica estesa entre els dirigents municipals en èpoques de la dictadura franquista. En concret, la batllessa de Fregenal de la Sierra, Tina Rodríguez, que disposa de majoria absoluta al consistori, té la intenció de posar el nom del nou ministre espanyol Juan Ignacio Zoido al nou parc de l’Avenida de España de la localitat. Només dos mesos després que jurés el càrrec i sense que hagi tingut temps de demostrar la seva vàlua, el titular d’Interior ja tindrà aquest reconeixement, només a l’alçada de Francisco Franco.

Franco va trigar un mes i mig a ocupar el nom de l'avinguda per on va entrar a Barcelona el 26 de gener de 1939



Per exemple, el generalísimo va donar nom a l’actual avinguda Diagonal de Barcelona un mes i mig després que les seves tropes entressin per la mateixa via el 26 de gener de 1939, només uns dies menys del que pretén l’alcaldessa de Fregenal amb Zoido. A Madrid, el dictador només va haver d’esperar dues setmanes des que va entrar-hi el 28 de març de 1939 per esborrar el nom del Paseo de la Castellana i posar-hi ‘avenida del Generalísimo’.



Rebuig de l'oposició



La batllessa popular extremenya ha justificat la decisió al·legant que els orígens familiars i part de la infantesa de Zoido se situen a Fregenal, malgrat que va néixer i fer carrera política a Andalusia fins arribar a alcalde de Sevilla. Segons el diari local Fregenal Hoy, l’oposició socialista, però, ja ha rebutjat frontalment la decisió, presa unilateralment i sense portar-la al ple: “Hi ha raons suficients per reconèixer la condició de ‘frexnense’ a Juan Ignacio [Zoido] que formalment no té, però no així per a posar el seu nom a un espai públic de la nostra ciutat, basant-se en les gestions realitzades en interès de Fregenal”.

