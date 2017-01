[Vídeo] Les imatges de la caiguda de Lleida a mans de Franco acolorides es tornen virals

Josep Pagés i Canaleta de Cardedeu NO VA PASAR RES EL ANY 2014 Y NO PASARA RES EL ANY 2017 NO ES FARA CAP REFERÈNDUM NO VA PASAR RES EL ANY 2014 Y NO PASARA RES EL ANY 2017 NO ES FARA CAP REFERÈNDUM

7 de gener de 2017, 21.03 h

4 ) SR ANONIM ...No pensu con tu pero respecto tot lo que dius , me han Insultado molt per ser con Sóc dir les coses con les dic NO ME CALLO ...Ara pero tu si me INSULTAS DIEN QUE JO SÓC DEL P.P. ...Bueno bromas aparte Con podria ser de algu que va PORTAR LA MORT A ESPAÑA de molts Espanyols LAS BOMBES DE MADRID Les va posar EL P.P. DEL SR AZNAR El va matar totes aquellas inocentes Victimas EL TERRORISME ISLAMISTA No fuera puesto mai les Bombes SI EL... Llegir més