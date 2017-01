El PP ‘trepitja’ el projecte de Podemos per solucionar la qüestió catalana

Última actualització Dissabte, 7 de gener de 2017 15:35 h

El portaveu dels populars al Parlament tanca la porta a una reforma constitucional i deixa en fora de joc els tres grans partits de l'oposició

El PP demostra que no ha de patir per l’estabilitat del nou govern. Tot i que les tres formacions a nivell estatal a l’oposició plantegen reformes de la Constitució, els populars no tenen cap intenció d’obrir el meló de la Carta Magna i, malgrat tot, Ciudadanos i PSOE no han fet cap gest per fer caure l’executiu de Rajoy. A més, el projecte de Podemos de reformar l’Estat espanyol i trobar una sortida al procés català continua així en punt mort. La Moncloa no acceptarà mai un referèndum amb la Constitució actual, ja que consideren la votació fora de la llei en vigor des de 1978. I el portaveu del PP al Parlament de Catalunya, Alejandro Fernández, ja ha deixat clar avui que no s’obriran a reformes constitucionals sense el consens d’aquella ocasió, una circumstància que “ara mateix no es dóna ni de bon tros”.

Fer una reforma constitucional per solucionar la qüestió catalana, "arriscat i irresponsable"



A més, en declaracions a la Cadena COPE, el popular ha assegurat que fer una reforma constitucional per solucionar exclusivament la qüestió catalana li sembla “arriscat i irresponsable”. Fernández creu que no és la solució més adient als problemes d'encaix de Catalunya a la resta d'Espanya i ha apel·lat a la rigidesa de la Constitució. “És una cosa massa seriosa per a dirigir-la exclusivament a la resolució d'un problema concret”.



"El procés, tal com va dissenyar-lo Junts pel Sí, està mort"



D'altra banda, el portaveu del PPC al Parlament ha assenyalat que “el procés tal com va dissenyar-lo Junts pel Sí és mort i està donant els seus darrers cops de cua”. Per justificar la seva afirmació, ha fet referència a les dades de les darreres enquestes del CEO. “No només el percentatge d'independentistes està baixant, sinó que només un 15% dels catalans consideren que el procés acabarà amb la independència”. Per això, ha explicat que “entre els independentistes s'ha instal·lat la sensació que això s'ha acabat”.

