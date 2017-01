La política espanyola, fàbrica de malalts d’odi contra Catalunya

8 de gener de 2017, 11.31 h

#12 "supueto" Aragoneses, la teva "supueta" estupidesa heretada sens dubte del teu "supueto" pare i la teva "suputa" mare, ens ha proporcionat moltes hores de riure.



Segueix així, nosaltres mai no en tenim prou de veure com els idiotes espanyols us tireu pedres a la vostra teulada.



Au, ves-te'n a la "supueta" merda, nen imbècil. ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha