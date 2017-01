La Vanguardia i la seva enquesta impossible

Segons l’enquesta en clau autonómica, ERC(37), PDECAT(27) i la CUP(5) sumen majoria absoluta enfront els 14 escons de Cat Sí que es pot i l’unionisme encapçalat per Ciudadanos(24), PSC(15) i PPC(13).

COMENTARIS

#1 Santi Barcelona Barcelona 7 de gener de 2017, 22.11 h Si Catalunya si que es pot no son sparatistas ni "unionista", que son " jilipoyas?

0 Valora aquest comentari: Respondre comentari Comentari inadequat

5 10 20 tots 1

COMENTA

El comentari s'ha enviat correctament. Pots recarregar l'article o anar a la pàgina principal