L'economia espanyola, cada vegada amb xifres més semblants a la grega

El dèficit de l'Estat ja és el més alt de tota la UE, superant el de Grècia

Guifré Jordan @enGuifre – La insistència amb el discurs de sortida de la crisi i de millora de la situació econòmica que repeteix el govern de Mariano Rajoy queda en dubte fent un cop d’ull a alguns indicadors macroeconòmics. En concret, l’evolució dels salaris en els últims anys, el deute públic i el dèficit, que cada vegada s’apropen més als registres de Grècia. En un cas, fins i tot superen en negatiu les xifres hel·lèniques.





El dèficit públic espanyol, més gran que el grec



És el cas del dèficit públic que, a finals de 2016, serà més gran a Espanya que a Grècia amb tota probabilitat, segons el diari especialitzat El Economista, ja que es mourà a l’entorn del 4,6%, la dada més alta dels 28 països de la UE. Mentrestant, Grècia haurà tancat l’any al voltant del 2,5% i fins i tot registrarà un superàvit primari –descomptant els pagaments per interessos de deute–. Al tancament de 2015, la xifra era del 5,1% a Madrid i de 7,2% a Atenes, dos anys després que Grècia arribés al 13%, pel 6,9% d’Espanya. Pel que fa al deute públic, l’Estat continua passejant-se per la ratlla del 100% i Grècia està entre el 175% i el 180%. No obstant, l’estat hel·lè fa cinc anys que es mou en les mateixes xifres (172% a finals de 2011), mentre que l’espanyol el 2011 estava en el 69,3%, 30 punts menys que ara.



Més bretxa salarial a Espanya que a Grècia



D’altra banda, segons dades de l’OCDE publicades el novembre passat, l’Estat espanyol ja és el segon país de la UE en major descens del sou si comparem la mitjana dels salaris anuals en el període 2010-2014, amb una baixada de més del 5%. Grècia encara està per davant, amb una caiguda de més del 10%, però pel que fa al 10% de la població que té uns ingressos més baixos, Madrid ja avança Atenes, amb gairebé una caiguda de sous del 15% per un 10%. La dada es capgira gairebé en els mateixos percentatges en el 10% de treballadors que més ingressen, cosa que fa pensar en un augment de la bretxa salarial a l’Estat espanyol més pronunciada que a l’hel·lènic.



