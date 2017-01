L'Espanya de sempre, més forta que mai en l'última enquesta

Última actualització Diumenge, 8 de gener de 2017 12:05 h

Els populars i Ciudadanos aconseguirien una majoria absoluta folgada

1 ( 2 vots ) Carregant Carregant



L’any comença amb la moral recuperada per unes empreses enquestadores que el 2016 van estar al punt de mira. Si ahir al vespre La Vanguardia publicava una aproximació del repartiment d’escons a data d’avui per les eleccions catalanes, El Español ho fa avui per les espanyoles. I el resultat és clar: el ‘tripartit constitucionalista’ PP-PSOE-C’s, o ‘PPSOEC’s’, com se l’ha anomenat des d’alguns sectors, és més fort que mai. A més, els partits de Rajoy i Rivera es farien més forts i aconseguirien una majoria absoluta folgada.

PP i Ciudadanos junts, majoria absoluta folgada



Populars, socialistes i Ciudadanos sumarien 256 escons, dos més que ara i tres més que en les eleccions del 20D. Això representaria una majoria que tornaria a depassar els dos terços del Congrés, cosa que els donaria via lliure per a canviar la Constitució sense buscar un major consens. També podrien argumentar que tenen més de dues terceres parts dels vots (67,3% segons l’enquesta). En especial, els de Rajoy i els de Rivera són els que més pugen i, junts, es farien amb la majoria absoluta a la cambra: 186 diputats.



PSOE i Unidos Podemos, a la baixa en una enquesta de dubtosa credibilitat



El PSOE sortiria mal parat dels comicis després d’haver atorgat la presidència al PP l’octubre passat i baixaria 15 escons fins els 70. Unidos Podemos perdria dos representants fins els 69, mentre que a Catalunya, l’antiga Convergència en baixaria 3 per quedar-se amb 5 i ERC s’enfilaria fins els 11. Amb tot l’enquesta és de dubtosa credibilitat, ja que només s’ha preguntat a 800 persones a tot l’Estat i la meitat de les entrevistes han estat on-line, a banda que no s’han decidit encara els candidats i les coalicions de cara a les properes eleccions espanyoles, que podrien ser en qualsevol moment des de juny d’enguany fins el juny de 2020.



Notícies relacionades