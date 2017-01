Una empresa catalana s'enfrontarà al repte de millorar la carretera més perillosa del món

Última actualització Diumenge, 8 de gener de 2017 12:25 h

L'enginyeria catalana BAC guanya la licitació de Bolívia per reformar la via, en part gràcies a la contribució d'ACCIÓ

L’enginyeria catalana BAC Engineering Consultancy Group ha guanyat la licitació del govern de Bolívia per dissenyar les obres de millora de part de l’anomenada carretera de la muerte, considerada una de les vies més perilloses del món. El projecte, finançat per la Corporación Andina de Fomento (CAF), té una durada de nou mesos i consisteix en definir les obres que s’hauran de dur a terme per millorar la carretera en tots els seus aspectes, en especial la seguretat, a partir de una nova definició de traçat. Es tracta no només d’un triomf de la companyia catalana, sinó que també de l’agència de la Generalitat per a la competitivitat de l’empresa, ACCIÓ.

L'agència de la Generalitat per a la competitivitat ha contribuït a l'èxit



El projecte va néixer el 2015 en el marc d’una missió empresarial organitzada a Bolívia per ACCIÓ i que ha rebut l’acompanyament de les Oficines de Comerç i d’Inversions d’ACCIÓ a Washington –especialitzada en la detecció d’oportunitats de negoci en l’àmbit de la contractació pública internacional– i Buenos Aires. Arran de les reunions que va mantenir amb institucions financeres internacionals, empreses i agents locals, BAC va començar a desenvolupar projectes de col·laboració amb socis bolivians accedint a licitacions públiques i privades.



Una carretera a 4.000 metres d'alçada



El tram sobre el qual l’enginyeria catalana ha de presentar una proposta de millora és de 73 quilòmetres i es troba a la província dels Yungas, al departament de la Paz. L’objectiu és definir les obres que seran necessàries per ampliar la carretera i millorar-ne la pavimentació, ja que en alguns sectors compta només amb una amplada de 3,5 metres. Construïda a la dècada del 1930 a 4.000 metres d’alçada, aquest tram es una de les parts de l’anomenada carretera de la muerte, que es caracteritza per la inestabilitat dels seus talussos, calçades inestables i drenatge insuficient, fets que se sumen a les condicions geotècniques desfavorables i a la topografia accidentada de la zona, amb grans desnivells i caigudes en bona part del traçat.



