Carlos Herrera (COPE) surt sulfurat d’una visita a BCN per la ‘poca’ presència del castellà

El periodista antisobiranista s'indigna per un cartell a l'entrada del Museu Europeu d'Art Modern

El periodista Carlos Herrera, un dels flagells més contundents contra el procés català des del seu programa de ràdio ‘Herrera en la COPE’, ha passat aquest cap de setmana a Catalunya, segons ha explicat a Twitter. La visita, però, no podria haver estat més accidentada, a mercè de les seves piulades. El comunicador ha patit un retard en el vol d’anada Sevilla-Barcelona i encara ha hagut de ‘patir’ una circumstància que haurà trobat més irritant: no trobar presència de la llengua castellana a tot arreu on hauria volgut.

"Els que només parlin castellà, segons sembla, que s'abstinguin. No són benvinguts"



El presentador del segon programa de ràdio més escoltat d’Espanya –després d’‘Hoy por Hoy’, de la SER– ha censurat a Twitter el cartell explicatiu de l’entrada del Museu Europeu d’Art Modern, a Barcelona. El ‘roll up’ fa cinc cèntims del contingut de l’espai i informa dels preus en català, anglès, italià i francès. Un fet que ha merescut la sulfuració d’Herrera en 140 caràcters: “Els que només parlin castellà, segons sembla, que s’abstinguin. No són benvinguts”. Herrera, però, no ha fet cap esment del lloc web, que també està en castellà, o de les explicacions a l’interior del museu.



Los q solo hablen castellano, por lo visto, absténganse. No son bienvenidos pic.twitter.com/qWX7WzFjaI — carlos herrera (@carlosherreracr) 7 de gener de 2017



Herrera també ha criticat Vueling



Uns minuts després de la polèmica que ha suscitat a les xarxes, Herrera ha dit: “I que quedi constància que a mi a Catalunya m’agrada parlar sempre d’entrada en català. Canvio si em responen en castellà”. D’altra banda, el comunicador, que a Twitter pràcticament només es limita a penjar fotos de menjar excepte aquest cap de setmana, també ha trencat el seu costum per criticar Vueling per un retard en el vol d’anada a la capital catalana.



